Волинянин убив собаку і відбувся умовним покаранням

Волинянин убив собаку і відбувся умовним покаранням
Райсуд на Волині призначив рік іспитового терміну 55-річному чоловікові, який застрелив чужого собаку. Чоловік пояснив, що вчинив так, бо пес начебто подушив свійську птицю, однак під час досудового розслідування точну кількість шкоди так встановлено і не було.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, інцидент стався 7 березня минулого року в селі Дідичі Олицької громади. Обвинувачений Леонід П., помітивши чужого пса, який начебто подушив птицю, взяв мисливську рушницю, вийшов у поле біля будинку і вистрелив у собаку. Внаслідок вогнепального поранення тулуба пес помер.

На судовому засіданні Леонід Л. визнав провину та заявив, що розкаявся. Суд взяв це до уваги як пом'якшуючу обставину. Натомість обтяжуючих обставин суд не виявив.

Суддя Олександр Костюкевич визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає мінімально рік обмеження волі. Це покарання і призначив суддя, але від його відбування звільнив, обмежившись лише роком іспитового терміну. Рушницю суд постановив конфіскувати.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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Теги: Суд, вирок, собака, вбивство, Волинь
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