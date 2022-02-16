У місті на Волині демонтували пам‘ятник радянським танкістам – вирішують, що буде замість нього
Сьогодні, 17:31
2022 року у Володимирі демонтували пам’ятник на честь радянських воїнів-танкістів. Тож нині ця територія потребує вживання заходів благоустрою, оскільки розташована на одній із магістральних вулиць міста та може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце – на шляху до пункту пропуску “Устилуг”.
Про це інформують на сайті міста.
Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради, розробило візуалізацію можливого благоустрою, до основних ідей якої належать:
– впорядкування території;
– створення символу єднання народів і допомоги світу для України та нашого міста, як знак вдячності за підтримку після початку війни проти українського народу;
– облаштування впізнаваної сучасної привабливої локації, що стане візитівкою для гостей, котрі приїздять з-за кордону, та туристичним магнітом місцевості;
– створення місця для відпочинку пішоходів.
Жителів міста закликають висловити думку щодо запропонованого варіанту в коментарі або ж надіслати власний.
Пропозиції та зауваження слід надсилати на електронну адресу: [email protected] до 1.05.2023 року включно.
Коментарі можна залишити на платформі електронної демократії EDEM, де зареєстровано консультацію з громадськістю, за посиланням: https://consult.e-dem.ua/consultations/549.
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Про це інформують на сайті міста.
Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради, розробило візуалізацію можливого благоустрою, до основних ідей якої належать:
– впорядкування території;
– створення символу єднання народів і допомоги світу для України та нашого міста, як знак вдячності за підтримку після початку війни проти українського народу;
– облаштування впізнаваної сучасної привабливої локації, що стане візитівкою для гостей, котрі приїздять з-за кордону, та туристичним магнітом місцевості;
– створення місця для відпочинку пішоходів.
Жителів міста закликають висловити думку щодо запропонованого варіанту в коментарі або ж надіслати власний.
Пропозиції та зауваження слід надсилати на електронну адресу: [email protected] до 1.05.2023 року включно.
Коментарі можна залишити на платформі електронної демократії EDEM, де зареєстровано консультацію з громадськістю, за посиланням: https://consult.e-dem.ua/consultations/549.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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