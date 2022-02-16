У місті на Волині демонтували пам‘ятник радянським танкістам – вирішують, що буде замість нього





Про це інформують на



Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради, розробило візуалізацію можливого благоустрою, до основних ідей якої належать:



– впорядкування території;



– створення символу єднання народів і допомоги світу для України та нашого міста, як знак вдячності за підтримку після початку війни проти українського народу;



– облаштування впізнаваної сучасної привабливої локації, що стане візитівкою для гостей, котрі приїздять з-за кордону, та туристичним магнітом місцевості;



– створення місця для відпочинку пішоходів.



Жителів міста закликають висловити думку щодо запропонованого варіанту в коментарі або ж надіслати власний.



Пропозиції та зауваження слід надсилати на електронну адресу:



Коментарі можна залишити на платформі електронної демократії EDEM, де зареєстровано консультацію з громадськістю, за посиланням: https://consult.e-dem.ua/consultations/549 .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2022 року у Володимирі демонтували пам’ятник на честь радянських воїнів-танкістів. Тож нині ця територія потребує вживання заходів благоустрою, оскільки розташована на одній із магістральних вулиць міста та може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце – на шляху до пункту пропуску “Устилуг”.Про це інформують на сайті міста.Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради, розробило візуалізацію можливого благоустрою, до основних ідей якої належать:– впорядкування території;– створення символу єднання народів і допомоги світу для України та нашого міста, як знак вдячності за підтримку після початку війни проти українського народу;– облаштування впізнаваної сучасної привабливої локації, що стане візитівкою для гостей, котрі приїздять з-за кордону, та туристичним магнітом місцевості;– створення місця для відпочинку пішоходів.Жителів міста закликають висловити думку щодо запропонованого варіанту в коментарі або ж надіслати власний.Пропозиції та зауваження слід надсилати на електронну адресу: [email protected] до 1.05.2023 року включно.Коментарі можна залишити на платформі електронної демократії EDEM, де зареєстровано консультацію з громадськістю, за посиланням:

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