У Ківерцях затопило двір: відкачали понад 40 м³ води. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Минулої доби волинські рятувальники вживали заходів для відкачування води.
Про інформує пресслужба ДСНС Волині.
«7 квітня підрозділи служби 101 Волині здійснили 1 виїзд для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.
Робота проводились у м. Ківерці Луцького району», – йдеться у повідомленні.
Зауважують, що до робіт залучили 1 одиницю техніки та 2 осіб. Загалом відкачали понад 42 метрів кубічних води.
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Про інформує пресслужба ДСНС Волині.
«7 квітня підрозділи служби 101 Волині здійснили 1 виїзд для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.
Робота проводились у м. Ківерці Луцького району», – йдеться у повідомленні.
Зауважують, що до робіт залучили 1 одиницю техніки та 2 осіб. Загалом відкачали понад 42 метрів кубічних води.
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