У Ківерцях затопило двір: відкачали понад 40 м³ води. ФОТО





Про інформує пресслужба ДСНС Волині.



«7 квітня підрозділи служби 101 Волині здійснили 1 виїзд для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.

Робота проводились у м. Ківерці Луцького району», – йдеться у повідомленні.



Зауважують, що до робіт залучили 1 одиницю техніки та 2 осіб. Загалом відкачали понад 42 метрів кубічних води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби волинські рятувальники вживали заходів для відкачування води.Про інформує пресслужба ДСНС Волині.«7 квітня підрозділи служби 101 Волині здійснили 1 виїзд для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.Робота проводились у м. Ківерці Луцького району», – йдеться у повідомленні.Зауважують, що до робіт залучили 1 одиницю техніки та 2 осіб. Загалом відкачали понад 42 метрів кубічних води.

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