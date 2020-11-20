У Ківерцях затопило двір: відкачали понад 40 м³ води. ФОТО

У Ківерцях затопило двір: відкачали понад 40 м³ води. ФОТО
Минулої доби волинські рятувальники вживали заходів для відкачування води.

Про інформує пресслужба ДСНС Волині.

«7 квітня підрозділи служби 101 Волині здійснили 1 виїзд для надання допомоги людям і проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.
Робота проводились у м. Ківерці Луцького району», – йдеться у повідомленні.

Зауважують, що до робіт залучили 1 одиницю техніки та 2 осіб. Загалом відкачали понад 42 метрів кубічних води.

У Ківерцях затопило двір: відкачали понад 40 м³ води. ФОТО
У Ківерцях затопило двір: відкачали понад 40 м³ води. ФОТО

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Теги: ДСНС, вода, Ківерці
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