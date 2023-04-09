Погода на завтра, 9 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У неділю, 9 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Очікують невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Удень та ввечері прогнозують дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 3° до +12°.
Народний прогноз погоди: 9 квітня вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. У народі святу називають Матрона Настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки - сніг від них замерзає, і люди ходять як по "насту". З теплих країв продовжують повертатись птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси. Якщо чибіс летить низько - до тривалої сухої погоди; якщо він кричить звечора - до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Удень та ввечері прогнозують дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 3° до +12°.
Народний прогноз погоди: 9 квітня вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. У народі святу називають Матрона Настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки - сніг від них замерзає, і люди ходять як по "насту". З теплих країв продовжують повертатись птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси. Якщо чибіс летить низько - до тривалої сухої погоди; якщо він кричить звечора - до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним.
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