Погода на завтра, 9 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 9 квітня, у Луцьку та Волинській області
У неділю, 9 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Очікують невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода протримається увесь день. Удень та ввечері прогнозують дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 3° до +12°.

Народний прогноз погоди: 9 квітня вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. У народі святу називають Матрона Настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки - сніг від них замерзає, і люди ходять як по "насту". З теплих країв продовжують повертатись птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси. Якщо чибіс летить низько - до тривалої сухої погоди; якщо він кричить звечора - до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним.

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Теги: Погода в Луцьку
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