У «Дії» запустили гру, де можна керувати дроном і знищувати ворога
Сьогодні, 20:23
У застосунку «Дія» запустили нову гру, де можна спробувати себе оператором дрона.
Новину повідомили на фейсбук-сторінці «Дії».
«Раніше ви керували Байрактарами. Тепер час стати операторами безпілотників. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових "пташок"», – йдеться у повідомленні.
Також під час гри можна задонатити на Армію дронів. Гру розробили спільно з українською компанією iLogos.
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Новину повідомили на фейсбук-сторінці «Дії».
«Раніше ви керували Байрактарами. Тепер час стати операторами безпілотників. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових "пташок"», – йдеться у повідомленні.
Також під час гри можна задонатити на Армію дронів. Гру розробили спільно з українською компанією iLogos.
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