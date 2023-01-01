У «Дії» запустили гру, де можна керувати дроном і знищувати ворога





Новину повідомили на фейсбук-сторінці



«Раніше ви керували Байрактарами. Тепер час стати операторами безпілотників. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових "пташок"», – йдеться у повідомленні.



Також під час гри можна задонатити на Армію дронів. Гру розробили спільно з українською компанією iLogos.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У застосунку «Дія» запустили нову гру, де можна спробувати себе оператором дрона.Новину повідомили на фейсбук-сторінці «Дії» «Раніше ви керували Байрактарами. Тепер час стати операторами безпілотників. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових "пташок"», – йдеться у повідомленні.Також під час гри можна задонатити на Армію дронів. Гру розробили спільно з українською компанією iLogos.

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