Волинянин, який встромив виделку у груди знайомого, заплатить 850 гривень





Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пише



У Нововолинську, 19 серпня 2021 року, близько 18:00, перебуваючи у кафе «Оболонь», під час несподіваного конфлікту, що виник внаслідок неприязних відносин між чоловіками, один з них завдав удару кухонною виделкою в груди знайомому, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді чотирьох непроникаючих колотих ран.



Згідно з висновком експерта належать до категорії легких тілесних ушкоджень.



В судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, суду показав, що він умисно завдавав потерпілому удар кухонною виделкою в грудну клітку. У вчиненому розкаюється.



Оцінюючи викладене, суд приходить до висновку, що винність чоловіка у вчиненні кримінального проступку, що йому інкримінується доведена в судовому засіданні повністю, а його умисні дії, які виразилися у заподіянні потерпілому умисного легкого тілесного ушкодження суд кваліфікує за ч. 1 ст. 125 КК України.



До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченому суд відносить щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину.



Суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання в межах санкції закону за яким він притягується до кримінальної відповідальності у виді штрафу, яке на думку суду, буде необхідне та достатнє для виправлення обвинуваченого та запобігання скоєнню ним нових злочинів.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті на Волині чоловік під час сварки вдарив кухонною виделкою у груди свого знайомого, спричинивши йому тілесні ушкодження.Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пише Конкурент. У Нововолинську, 19 серпня 2021 року, близько 18:00, перебуваючи у кафе «Оболонь», під час несподіваного конфлікту, що виник внаслідок неприязних відносин між чоловіками, один з них завдав удару кухонною виделкою в груди знайомому, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді чотирьох непроникаючих колотих ран.Згідно з висновком експерта належать до категорії легких тілесних ушкоджень.В судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, суду показав, що він умисно завдавав потерпілому удар кухонною виделкою в грудну клітку. У вчиненому розкаюється.Оцінюючи викладене, суд приходить до висновку, що винність чоловіка у вчиненні кримінального проступку, що йому інкримінується доведена в судовому засіданні повністю, а його умисні дії, які виразилися у заподіянні потерпілому умисного легкого тілесного ушкодження суд кваліфікує за ч. 1 ст. 125 КК України.До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченому суд відносить щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину.Суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання в межах санкції закону за яким він притягується до кримінальної відповідальності у виді штрафу, яке на думку суду, буде необхідне та достатнє для виправлення обвинуваченого та запобігання скоєнню ним нових злочинів.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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