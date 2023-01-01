Волинянин, який встромив виделку у груди знайомого, заплатить 850 гривень

Волинянин, який встромив виделку у груди знайомого, заплатить 850 гривень
У місті на Волині чоловік під час сварки вдарив кухонною виделкою у груди свого знайомого, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пише Конкурент.

У Нововолинську, 19 серпня 2021 року, близько 18:00, перебуваючи у кафе «Оболонь», під час несподіваного конфлікту, що виник внаслідок неприязних відносин між чоловіками, один з них завдав удару кухонною виделкою в груди знайомому, спричинивши йому тілесні ушкодження у виді чотирьох непроникаючих колотих ран.

Згідно з висновком експерта належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

В судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, суду показав, що він умисно завдавав потерпілому удар кухонною виделкою в грудну клітку. У вчиненому розкаюється.

Оцінюючи викладене, суд приходить до висновку, що винність чоловіка у вчиненні кримінального проступку, що йому інкримінується доведена в судовому засіданні повністю, а його умисні дії, які виразилися у заподіянні потерпілому умисного легкого тілесного ушкодження суд кваліфікує за ч. 1 ст. 125 КК України.

До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченому суд відносить щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину.

Суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання в межах санкції закону за яким він притягується до кримінальної відповідальності у виді штрафу, яке на думку суду, буде необхідне та достатнє для виправлення обвинуваченого та запобігання скоєнню ним нових злочинів.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Теги: Нововолинськ, встромив виделку
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