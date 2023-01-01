Добрі новини від ВолиньPost за 8 квітня
08 квітень, 23:33
Закінчується 409 день героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами.
Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 8 квітня.
У Польщі почали ремонтувати українські танки
У Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.
Україна готується приєднатися до зони мобільного роумінгу ЄС
Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.
Луцькі комунальники отримали аварійний автомобіль від партнерів зі США. ФОТО
В рамках допомоги від Агентства з міжнародного розвитку США (USAID - US Agency for International Development), Луцька міська рада отримала аварійно-відновлювальний автомобіль на базі платформи ISUZU NPR75L-K (E-5).
Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини
Колектив В’язівненської гімназії постійно волонтерить. Зокрема і виготовляє окопні свічки. А матеріал для цього беруть навіть із-за кордону.
ЗСУ знищили понад 177 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 570 окупантів, 3 танки та 4 бойові броньовані машини.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб,
• танків ‒ 3636 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
• артилерійських систем – 2727 (+5) од,
• РСЗВ – 533 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 282 (+1) од,
• літаків – 307 (+1) од,
• гелікоптерів – 292 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
• крилатих ракет ‒ 911 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 304 (+0).
У місті на Волині демонтували пам‘ятник радянським танкістам – вирішують, що буде замість нього
2022 року у Володимирі демонтували пам’ятник на честь радянських воїнів-танкістів. Тож нині ця територія потребує вживання заходів благоустрою, оскільки розташована на одній із магістральних вулиць міста та може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце – на шляху до пункту пропуску “Устилуг”.
У «Дії» запустили гру, де можна керувати дроном і знищувати ворога
У застосунку «Дія» запустили нову гру, де можна спробувати себе оператором дрона.
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Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 8 квітня.
У Польщі почали ремонтувати українські танки
У Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.
Україна готується приєднатися до зони мобільного роумінгу ЄС
Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.
Луцькі комунальники отримали аварійний автомобіль від партнерів зі США. ФОТО
В рамках допомоги від Агентства з міжнародного розвитку США (USAID - US Agency for International Development), Луцька міська рада отримала аварійно-відновлювальний автомобіль на базі платформи ISUZU NPR75L-K (E-5).
Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини
Колектив В’язівненської гімназії постійно волонтерить. Зокрема і виготовляє окопні свічки. А матеріал для цього беруть навіть із-за кордону.
ЗСУ знищили понад 177 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 570 окупантів, 3 танки та 4 бойові броньовані машини.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб,
• танків ‒ 3636 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
• артилерійських систем – 2727 (+5) од,
• РСЗВ – 533 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 282 (+1) од,
• літаків – 307 (+1) од,
• гелікоптерів – 292 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
• крилатих ракет ‒ 911 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 304 (+0).
У місті на Волині демонтували пам‘ятник радянським танкістам – вирішують, що буде замість нього
2022 року у Володимирі демонтували пам’ятник на честь радянських воїнів-танкістів. Тож нині ця територія потребує вживання заходів благоустрою, оскільки розташована на одній із магістральних вулиць міста та може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце – на шляху до пункту пропуску “Устилуг”.
У «Дії» запустили гру, де можна керувати дроном і знищувати ворога
У застосунку «Дія» запустили нову гру, де можна спробувати себе оператором дрона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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