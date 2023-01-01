Добрі новини від ВолиньPost за 8 квітня

Закінчується 409 день героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами.Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 8 квітня.У Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.В рамках допомоги від Агентства з міжнародного розвитку США (USAID - US Agency for International Development), Луцька міська рада отримала аварійно-відновлювальний автомобіль на базі платформи ISUZU NPR75L-K (E-5).Колектив В’язівненської гімназії постійно волонтерить. Зокрема і виготовляє окопні свічки. А матеріал для цього беруть навіть із-за кордону.За минулу добу українські воїни знищили 570 окупантів, 3 танки та 4 бойові броньовані машини.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб,• танків ‒ 3636 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,• артилерійських систем – 2727 (+5) од,• РСЗВ – 533 (+0) од,• засобів ППО ‒ 282 (+1) од,• літаків – 307 (+1) од,• гелікоптерів – 292 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),• крилатих ракет ‒ 911 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,• спеціальної техніки ‒ 304 (+0).2022 року у Володимирі демонтували пам’ятник на честь радянських воїнів-танкістів. Тож нині ця територія потребує вживання заходів благоустрою, оскільки розташована на одній із магістральних вулиць міста та може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце – на шляху до пункту пропуску “Устилуг”.У застосунку «Дія» запустили нову гру, де можна спробувати себе оператором дрона.