Добрі новини від ВолиньPost за 8 квітня

Добрі новини від ВолиньPost за 8 квітня
Закінчується 409 день героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами.

Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 8 квітня.

У Польщі почали ремонтувати українські танки

У Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.

Україна готується приєднатися до зони мобільного роумінгу ЄС

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.

Луцькі комунальники отримали аварійний автомобіль від партнерів зі США. ФОТО

В рамках допомоги від Агентства з міжнародного розвитку США (USAID - US Agency for International Development), Луцька міська рада отримала аварійно-відновлювальний автомобіль на базі платформи ISUZU NPR75L-K (E-5).

Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини

Колектив В’язівненської гімназії постійно волонтерить. Зокрема і виготовляє окопні свічки. А матеріал для цього беруть навіть із-за кордону.

ЗСУ знищили понад 177 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

За минулу добу українські воїни знищили 570 окупантів, 3 танки та 4 бойові броньовані машини.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб,
• танків ‒ 3636 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
• артилерійських систем – 2727 (+5) од,
• РСЗВ – 533 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 282 (+1) од,
• літаків – 307 (+1) од,
• гелікоптерів – 292 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
• крилатих ракет ‒ 911 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 304 (+0).

У місті на Волині демонтували пам‘ятник радянським танкістам – вирішують, що буде замість нього

2022 року у Володимирі демонтували пам’ятник на честь радянських воїнів-танкістів. Тож нині ця територія потребує вживання заходів благоустрою, оскільки розташована на одній із магістральних вулиць міста та може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце – на шляху до пункту пропуску “Устилуг”.

У «Дії» запустили гру, де можна керувати дроном і знищувати ворога

У застосунку «Дія» запустили нову гру, де можна спробувати себе оператором дрона.




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