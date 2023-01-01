У деяких районах Волині зникло світло
Сьогодні, 01:01
8 квітня, вечері у мережі з'явилася інформація, що деяких районах області зникло світло. Без світла опинилися люди з Камінь-Каширського, Ратнівського районів, селища Стара Вижва, а також частково Ковель.
Про це пише ВСН.
Користувачі соціальних мереж пишуть, що електропостачання зникло через пожежу на одній з підстанцій та через збій постачання в обленерго.
Але поки офіційної інформації з приводу цієї ситуації немає.
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Про це пише ВСН.
Користувачі соціальних мереж пишуть, що електропостачання зникло через пожежу на одній з підстанцій та через збій постачання в обленерго.
Але поки офіційної інформації з приводу цієї ситуації немає.
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