У деяких районах Волині зникло світло





Про це пише



Користувачі соціальних мереж пишуть, що електропостачання зникло через пожежу на одній з підстанцій та через збій постачання в обленерго.



Але поки офіційної інформації з приводу цієї ситуації немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 квітня, вечері у мережі з'явилася інформація, що деяких районах області зникло світло. Без світла опинилися люди з Камінь-Каширського, Ратнівського районів, селища Стара Вижва, а також частково Ковель.Про це пише ВСН Користувачі соціальних мереж пишуть, що електропостачання зникло через пожежу на одній з підстанцій та через збій постачання в обленерго.Але поки офіційної інформації з приводу цієї ситуації немає.

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