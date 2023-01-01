У деяких районах Волині зникло світло

У деяких районах Волині зникло світло
8 квітня, вечері у мережі з'явилася інформація, що деяких районах області зникло світло. Без світла опинилися люди з Камінь-Каширського, Ратнівського районів, селища Стара Вижва, а також частково Ковель.

Про це пише ВСН.

Користувачі соціальних мереж пишуть, що електропостачання зникло через пожежу на одній з підстанцій та через збій постачання в обленерго.

Але поки офіційної інформації з приводу цієї ситуації немає.
У деяких районах Волині зникло світло
У деяких районах Волині зникло світло
У деяких районах Волині зникло світло
У деяких районах Волині зникло світло



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Теги: світло, Волинь
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Жителі волинського села заспівали гімн на камеру: ролик набрав понад 2 мільйони переглядів. ВІДЕО
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