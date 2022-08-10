Понад тиждень розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому

Михайла Філатьєва, який



Про це повідомляє Надія Ковальчук у Фейсбуці.



Найімовірніше, хлопець може перебувати у селах Клюськ, Задиби, Волиця, Тагачин, Перковичі та Іванівка. Або поблизу цих сіл.



«Хлопця немає вже п’яту добу, а в нього бувають приступи епілепсії, він не на гулянці, він заблукав, бо в селі Гаруша питав дорогу, а там знову міг заблукати», – йдеться у повідомленні.



Прикмети: зріст – близько 160 см, худорлявої статури, волосся темно-русе, коротке.



Був одягнений: у чорну кутку та кремові штани.



Усіх, кому відома будь-яка інформація про безвісти зниклого хлопця, просять поінформувати поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині тривають пошуки 21-річного, який 29 березня пішов з дому та досі не повернувся . Востаннє його бачили в селі Гаруша на Ковельщині.Про це повідомляєНайімовірніше, хлопець може перебувати у селах Клюськ, Задиби, Волиця, Тагачин, Перковичі та Іванівка. Або поблизу цих сіл.«Хлопця немає вже п’яту добу, а в нього бувають приступи епілепсії, він не на гулянці, він заблукав, бо в селі Гаруша питав дорогу, а там знову міг заблукати», – йдеться у повідомленні.Прикмети: зріст – близько 160 см, худорлявої статури, волосся темно-русе, коротке.Був одягнений: у чорну кутку та кремові штани.Усіх, кому відома будь-яка інформація про безвісти зниклого хлопця, просять поінформувати поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102.

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