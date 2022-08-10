Понад тиждень розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому
Сьогодні, 02:00
На Волині тривають пошуки 21-річного Михайла Філатьєва, який 29 березня пішов з дому та досі не повернувся. Востаннє його бачили в селі Гаруша на Ковельщині.
Про це повідомляє Надія Ковальчук у Фейсбуці.
Найімовірніше, хлопець може перебувати у селах Клюськ, Задиби, Волиця, Тагачин, Перковичі та Іванівка. Або поблизу цих сіл.
«Хлопця немає вже п’яту добу, а в нього бувають приступи епілепсії, він не на гулянці, він заблукав, бо в селі Гаруша питав дорогу, а там знову міг заблукати», – йдеться у повідомленні.
Прикмети: зріст – близько 160 см, худорлявої статури, волосся темно-русе, коротке.
Був одягнений: у чорну кутку та кремові штани.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про безвісти зниклого хлопця, просять поінформувати поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102.
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Про це повідомляє Надія Ковальчук у Фейсбуці.
Найімовірніше, хлопець може перебувати у селах Клюськ, Задиби, Волиця, Тагачин, Перковичі та Іванівка. Або поблизу цих сіл.
«Хлопця немає вже п’яту добу, а в нього бувають приступи епілепсії, він не на гулянці, він заблукав, бо в селі Гаруша питав дорогу, а там знову міг заблукати», – йдеться у повідомленні.
Прикмети: зріст – близько 160 см, худорлявої статури, волосся темно-русе, коротке.
Був одягнений: у чорну кутку та кремові штани.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про безвісти зниклого хлопця, просять поінформувати поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 095-3024445 або 102.
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