3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування





Про це розповів у програмі «Радіодень» на «Українському радіо. Луцьк» заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс, – передає



З його слів, з настанням весни ця заборона не припиняє діяти – військова адміністрація ще у 2022 році видала розпорядження про обмеження та заборони відвідування певних лісових масивів на час дії воєнного стану.



Борис Бабеляс говорить, що перш ніж їхати в ліси прикордоння, слід дізнатися у працівників лісгоспів локації, куди можна заїжджати.



«Дуже значна територія, де проїзні дороги, інші важливі об'єкти з точки зору військових так само суттєво обмежені. Багато територій заміновано та повністю виключено з відвідування», – зазначив посадовець.



З настанням теплої весняної погоди, додав Борис Бабеляс, волинянам, які хочуть відвідати ліси, рекомендують скористатися спеціально облаштованими місцями – рекреаційними зонами та пунктами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже три тисячі гектарів лісових масивів у Волинській області знаходяться в зоні прикордоння, де відвідування практично повністю заборонене.Про це розповів у програмі «Радіодень» на «Українському радіо. Луцьк» заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс, – передає Суспільне З його слів, з настанням весни ця заборона не припиняє діяти – військова адміністрація ще у 2022 році видала розпорядження про обмеження та заборони відвідування певних лісових масивів на час дії воєнного стану.Борис Бабеляс говорить, що перш ніж їхати в ліси прикордоння, слід дізнатися у працівників лісгоспів локації, куди можна заїжджати.«Дуже значна територія, де проїзні дороги, інші важливі об'єкти з точки зору військових так само суттєво обмежені. Багато територій заміновано та повністю виключено з відвідування», – зазначив посадовець.З настанням теплої весняної погоди, додав Борис Бабеляс, волинянам, які хочуть відвідати ліси, рекомендують скористатися спеціально облаштованими місцями – рекреаційними зонами та пунктами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію