3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування

3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування
Майже три тисячі гектарів лісових масивів у Волинській області знаходяться в зоні прикордоння, де відвідування практично повністю заборонене.

Про це розповів у програмі «Радіодень» на «Українському радіо. Луцьк» заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс, – передає Суспільне.

З його слів, з настанням весни ця заборона не припиняє діяти – військова адміністрація ще у 2022 році видала розпорядження про обмеження та заборони відвідування певних лісових масивів на час дії воєнного стану.

Борис Бабеляс говорить, що перш ніж їхати в ліси прикордоння, слід дізнатися у працівників лісгоспів локації, куди можна заїжджати.

«Дуже значна територія, де проїзні дороги, інші важливі об'єкти з точки зору військових так само суттєво обмежені. Багато територій заміновано та повністю виключено з відвідування», – зазначив посадовець.

З настанням теплої весняної погоди, додав Борис Бабеляс, волинянам, які хочуть відвідати ліси, рекомендують скористатися спеціально облаштованими місцями – рекреаційними зонами та пунктами.

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Теги: ліс, заборона, Волинь
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