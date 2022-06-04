На Київщині під час сутичок під храмом УПЦ МП помер чоловік





Про це повідомляє "



Зазначається що раніше Липовецька сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування Православної церкви України і мала намір отримати ключі від храму.



"У суботу, 8 квітня, до церкви прийшли прихожани ПЦУ із вимогою до священника УПЦ передати їм ключі від храму. Коли той відмовився це робити, прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ. Розпочалася штовханина. Поряд із місцем події перебував місцевий житель, якому раптово стало недобре, і він помер", – йдеться у повідомленні.



У поліції повідомили, що слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. За уточненими даними померлий мав хворобу серця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 8 квітня в селі Липовець Кагарлицької громади на Київщині під час сутичок між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ помер чоловік. Небіжчик був прихожанином Православної церкви України і у сутичках участі не брав, а стояв неподалік.Про це повідомляє " Кагарлик.City ". За інформацією видання, чоловікові, який мав проблеми з серцем, раптово стало зле і він помер.Зазначається що раніше Липовецька сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування Православної церкви України і мала намір отримати ключі від храму."У суботу, 8 квітня, до церкви прийшли прихожани ПЦУ із вимогою до священника УПЦ передати їм ключі від храму. Коли той відмовився це робити, прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ. Розпочалася штовханина. Поряд із місцем події перебував місцевий житель, якому раптово стало недобре, і він помер", – йдеться у повідомленні.У поліції повідомили, що слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. За уточненими даними померлий мав хворобу серця.

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