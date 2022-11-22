Україна повернула із РФ 30 депортованих дітей

В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку РФ незаконно вивезла на свою територію. Незабаром вони прибудуть до Києва.Про це повідомляє виконавчий директор БО Save UkraineВипробування, через які проходять сім'ї для повернення своїх дітей, збільшується, заявив він.Особливо репресії посилилися після того, як МКС видав ордер на арешт диктатораі так званої уповноваженої за президента РФ з прав дитини"Вони зрозуміли, що кожна дитина, що повертається, - це беззастережний доказ їхніх злочинів", - зазначив Кулеба.