Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:28
Ковельські поліцейські розшукують 21-річного жителя району Філатьєва Михайла Сергійовича, 12 серпня 2001 року народження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зниклий - житель с. Зелена Ковельського району. Сьогодні, 29 березня, близько 12:00 години він пішов з дому та не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке.
Був одягнений: у чорну кутку та вільветові кремові штани.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зниклий - житель с. Зелена Ковельського району. Сьогодні, 29 березня, близько 12:00 години він пішов з дому та не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке.
Був одягнений: у чорну кутку та вільветові кремові штани.
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