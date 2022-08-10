Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся

Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Ковельські поліцейські розшукують 21-річного жителя району Філатьєва Михайла Сергійовича, 12 серпня 2001 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зниклий - житель с. Зелена Ковельського району. Сьогодні, 29 березня, близько 12:00 години він пішов з дому та не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке.

Був одягнений: у чорну кутку та вільветові кремові штани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Філатьєв, Ковельщина, зник, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8
Сьогодні, 22:22
Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:28
Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
Сьогодні, 20:00
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Знайшли мертвим пенсіонера з Волині, який зник ще в січні Знайшли мертвим пенсіонера з Волині, який зник ще в січні
10 серпень, 2022, 12:20
У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО У Луцьку розшукують чоловіка, який зник понад 3 місяці тому. ФОТО
08 червень, 2022, 16:00
На Волині розшукують злочинця На Волині розшукують злочинця
27 квітень, 2022, 10:49
На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО
15 квітень, 2022, 13:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8
Сьогодні, 22:22
 0
Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:28
 0
Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
Сьогодні, 20:00
 0
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8