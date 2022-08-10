Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся

Філатьєва Михайла Сергійовича, 12 серпня 2001 року народження.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зниклий - житель с. Зелена Ковельського району. Сьогодні, 29 березня, близько 12:00 години він пішов з дому та не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке.



Був одягнений: у чорну кутку та вільветові кремові штани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські поліцейські розшукують 21-річного жителя району, 12 серпня 2001 року народження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зниклий - житель с. Зелена Ковельського району. Сьогодні, 29 березня, близько 12:00 години він пішов з дому та не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротке.у чорну кутку та вільветові кремові штани.

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