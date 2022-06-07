Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8

Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8
Хорватія вже найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони Хорватії Маріо Баножич.

За його словами, уряд Хорватії з початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну.

"І одним із кроків такої підтримки є рішення, яке зараз розглядає наш уряд, а одним із пунктів цього рішення є вертольоти. Я сподіваюся, що найближчим часом ми можемо завершити передачу", - розповів Баножич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Хорватія, гелікоптери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8
Сьогодні, 22:22
Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:28
Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
Сьогодні, 20:00
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Хорватія передасть генератори для українських шкіл та лікарень Хорватія передасть генератори для українських шкіл та лікарень
29 січень, 04:22
Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії
07 червень, 2022, 07:15
В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу В Україну приїхали прем'єр-міністри Хорватії, Канади та президент Бундестагу
08 травень, 2022, 17:29
Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери Український захисник у свій день народження збив три російських гелікоптери
25 квітень, 2022, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8
Сьогодні, 22:22
 0
Розшукують 21-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:28
 0
Як у Луцьку організовують дозвілля для дітей під час війни
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку на завтра, 30 березня
Сьогодні, 20:00
 0
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8