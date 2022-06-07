Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8
Сьогодні, 22:22
Хорватія вже найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони Хорватії Маріо Баножич.
За його словами, уряд Хорватії з початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну.
"І одним із кроків такої підтримки є рішення, яке зараз розглядає наш уряд, а одним із пунктів цього рішення є вертольоти. Я сподіваюся, що найближчим часом ми можемо завершити передачу", - розповів Баножич.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міноборони Хорватії Маріо Баножич.
За його словами, уряд Хорватії з початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну.
"І одним із кроків такої підтримки є рішення, яке зараз розглядає наш уряд, а одним із пунктів цього рішення є вертольоти. Я сподіваюся, що найближчим часом ми можемо завершити передачу", - розповів Баножич.
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