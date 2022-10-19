«Займаюся дизайном окопів і вогневих позицій»: у Нацгвардії служить ландшафтний дизайнер з Волині

«Займаюся дизайном окопів і вогневих позицій»: у Нацгвардії служить ландшафтний дизайнер з Волині
У військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку служить ланшафтний дизайнер Ростислав. Фах обирав, виходячи з власного досвіду роботи на землі, у власному господарстві.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці частини.

«Працював ландшафтним дизайнером. Тепер займаюся дизайном окопів і вогневих позицій. Просто у мене це непогано виходить. І мені справді подобається працювати з ландшафтом і рослинами», – жартує солдат-гвардієць Ростислав.

Він виконував замовлення в Києві та інших містах. Не лише у приватних замовників. Працював і над висадкою сакур у публічних просторах столиці.
«Займаюся дизайном окопів і вогневих позицій»: у Нацгвардії служить ландшафтний дизайнер з Волині

У рідному смт на Волині теж допомагав сусідам прикрасити присадибні ділянки, розбити газон, посадити дерева чи надати їм декоративної форми.

Від початку повномасштабної війни виконує завдання у підрозділі з охорони і оборони важливих об’єктів.

«Як дизайнер я працював багатьма інструментами. Але головний інструмент роботи був той самий, що й у війську, – лопата. Копати в останні місяці доводилося багато, але і практика у мене велика», – каже Ростислав.

Опорні пункти нацгвардійців на північних кордонах країни є важливою і невід’ємною частиною системи оборони.

«Мені неважливо, жити в приміщенні чи в бліндажі на взводному опорному пункті. Ми – такий народ, що скрізь адаптуємось», – говорить Ростислав.

Як і багато українців, гвардієць має свою мрію на період після перемоги. У цивільному житті він опанував на практиці ще один фах – будівництво сцен. І коли для України настане час святкових концертів, зможе бути корисним у їх підготовці.

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Теги: Нацгвардія, Луцьк, Ростислав
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