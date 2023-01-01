30 березня на Волині: гортаючи календар

30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує голова осередку молодіжної громадської організації інвалідів із вадами зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук.

Вітаємо також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.

Зичимо миру, здоров’я, добра, достатку.

Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.

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Теги: День народження, Луцьк
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