Добрі новини від ВолиньPost за 29 березня
29 березень, 23:30
Щовечора нагадуємо вам про позитивні новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю підбірку. Це вкотре доводить: добро таки є.
Сьогодні, 29 березня, ми писали про таке:
Волинська самбістка завоювала «бронзу» на чемпіонаті України
Волинська спортсменка Софія Юрко вдало виступила на Чемпіонаті України із боротьби самбо серед кадетів і завоювала бронзову нагороду.
Лікарку з Волині нагородили почесним нагрудним знаком від Залужного
Очільницю Володимирського ТМО Тетяну Ващук відзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» наказом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Федоровича Заслужного.
Водію шкільного автобуса з Волині вручили орден «За заслуги». ФОТО
28 березня голова Волинької ОВА Юрій Погуляйко вручив водію та ще кільком волинянам президентські та урядові нагороди волинським волонтерам та аграрію.
Так, водій шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрій Зань отримав орден «За заслуги» III ступеня. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік перевозив військових та вивозив мирне населення із зони бойових дій у безпечні місця.
Також відзнаку «За оборону України» та диплом до неї одержали:
- Ілля Мамбергер, волонтер, м. Гіссен, Німеччина;
- Юліан Мішунін, волонтер БФ «Ведмеже серце», м. Луцьк;
- Андрій Хлєбнік, волонтер, м. Луцьк.
За добу російська армія втратила 7 танків
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок середи, 29 березня. Загальні бойові втрати противника станом на 29.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб,
- танків ‒ 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
- артилерійських систем – 2659 (+6) од,
- РСЗВ – 526 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 306 (+1) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 288 (+1).
Положинський зняв кліп у луцькому «Театрі в укритті». ВІДЕО
Співак, шоумен, військовослужбовець, лідер гурту «Тартак» і «Був'є» Олександр Положинський та фронтмен етнометал гурту «Motanka» Віктор Верба випустили спільний трек «Загубив душу». Кліп зняли у «Театрі в укритті».
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У волинському обласному драмтеатрі відзначали професійне свято. ВІДЕО
У волинському обласному драматичному театрі імені Шевченка відсвяткували професійне свято. Міжнародний день театру відзначили вітальним концертом. Привітали театралів представники влади та оркестр волинського прикордонного загону. Окрім цього, до Луцька приїхав зірковий гість з Києва.
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Сьогодні, 29 березня, ми писали про таке:
Волинська самбістка завоювала «бронзу» на чемпіонаті України
Волинська спортсменка Софія Юрко вдало виступила на Чемпіонаті України із боротьби самбо серед кадетів і завоювала бронзову нагороду.
Лікарку з Волині нагородили почесним нагрудним знаком від Залужного
Очільницю Володимирського ТМО Тетяну Ващук відзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» наказом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Федоровича Заслужного.
Водію шкільного автобуса з Волині вручили орден «За заслуги». ФОТО
28 березня голова Волинької ОВА Юрій Погуляйко вручив водію та ще кільком волинянам президентські та урядові нагороди волинським волонтерам та аграрію.
Так, водій шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрій Зань отримав орден «За заслуги» III ступеня. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік перевозив військових та вивозив мирне населення із зони бойових дій у безпечні місця.
Також відзнаку «За оборону України» та диплом до неї одержали:
- Ілля Мамбергер, волонтер, м. Гіссен, Німеччина;
- Юліан Мішунін, волонтер БФ «Ведмеже серце», м. Луцьк;
- Андрій Хлєбнік, волонтер, м. Луцьк.
За добу російська армія втратила 7 танків
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок середи, 29 березня. Загальні бойові втрати противника станом на 29.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб,
- танків ‒ 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
- артилерійських систем – 2659 (+6) од,
- РСЗВ – 526 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 306 (+1) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 288 (+1).
Положинський зняв кліп у луцькому «Театрі в укритті». ВІДЕО
Співак, шоумен, військовослужбовець, лідер гурту «Тартак» і «Був'є» Олександр Положинський та фронтмен етнометал гурту «Motanka» Віктор Верба випустили спільний трек «Загубив душу». Кліп зняли у «Театрі в укритті».
Натисніть на заголовок, аби переглянути відео
У волинському обласному драмтеатрі відзначали професійне свято. ВІДЕО
У волинському обласному драматичному театрі імені Шевченка відсвяткували професійне свято. Міжнародний день театру відзначили вітальним концертом. Привітали театралів представники влади та оркестр волинського прикордонного загону. Окрім цього, до Луцька приїхав зірковий гість з Києва.
Натисніть на заголовок, аби переглянути відео
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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