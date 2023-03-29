Добрі новини від ВолиньPost за 29 березня

Щовечора нагадуємо вам про позитивні новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю підбірку. Це вкотре доводить: добро таки є.Сьогодні, 29 березня, ми писали про таке:Волинська спортсменкавдало виступила на Чемпіонаті України із боротьби самбо серед кадетів і завоювала бронзову нагороду.Очільницю Володимирського ТМОвідзначили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську» наказом Головнокомандувача Збройних сил України28 березня голова Волинької ОВАвручив водію та ще кільком волинянам президентські та урядові нагороди волинським волонтерам та аграрію.Так, водій шкільного автобуса Гіркополонківського ліцеюотримав орден «За заслуги» III ступеня. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік перевозив військових та вивозив мирне населення із зони бойових дій у безпечні місця.Також відзнаку «За оборону України» та диплом до неї одержали:, волонтер, м. Гіссен, Німеччина;волонтер БФ «Ведмеже серце», м. Луцьк;, волонтер, м. Луцьк.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок середи, 29 березня. Загальні бойові втрати противника станом на 29.03.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб,- танків ‒ 3609 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,- артилерійських систем – 2659 (+6) од,- РСЗВ – 526 (+1) од,- засобів ППО ‒ 277 (+0) од,- літаків – 306 (+1) од,- гелікоптерів – 291 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),- крилатих ракет ‒ 911 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,- спеціальної техніки ‒ 288 (+1).Співак, шоумен, військовослужбовець, лідер гурту «Тартак» і «Був'є»та фронтмен етнометал гурту «Motanka»випустили спільний трек «Загубив душу». Кліп зняли у «Театрі в укритті».У волинському обласному драматичному театрі імені Шевченка відсвяткували професійне свято. Міжнародний день театру відзначили вітальним концертом. Привітали театралів представники влади та оркестр волинського прикордонного загону. Окрім цього, до Луцька приїхав зірковий гість з Києва.