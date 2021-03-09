Волинська самбістка завоювала «бронзу» на чемпіонаті України
Сьогодні, 05:28
Волинська спортсменка вдало виступила на Чемпіонаті України із боротьби самбо серед кадетів.
Змагання відбувалися 25 і 26 березня у місті Тернопіль, - повідомили у КЗ "Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби".
У складі команди Волинської області успішно виступили на цих змаганнях вихованці КЗ "ВОДЮСШ з видів боротьби".
Софія Юрко завоювала бронзову нагороду (тренер-викладач Мгер Маргарян, Любешівський філіал).
Інший представник Волині Арсен Корнелюк зупинився за крок до нагороди, посівши 5 місце (тренер-викладач Сікорський О.А., Луцький філіал).
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Змагання відбувалися 25 і 26 березня у місті Тернопіль, - повідомили у КЗ "Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби".
У складі команди Волинської області успішно виступили на цих змаганнях вихованці КЗ "ВОДЮСШ з видів боротьби".
Софія Юрко завоювала бронзову нагороду (тренер-викладач Мгер Маргарян, Любешівський філіал).
Інший представник Волині Арсен Корнелюк зупинився за крок до нагороди, посівши 5 місце (тренер-викладач Сікорський О.А., Луцький філіал).
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