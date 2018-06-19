У селі на Волині виявили сказ у кота, місцеві вакцинують домашніх улюбленців

У Павлівській громаді зафіксували повторний випадок сказу у домашнього улюбленця.На сказ захворів кіт у селі Луковичі. Про це повідомляють у Володимирській райдержадміністрації.Слід зазначити, що це вже другий випадок за останні кілька тижнів у Павлівській територіальній громаді.Як стало відомо зі звіту працівників ветеринарної служби, домашній кіт повернувся додому із ранами на голові, нанесеними невідомою твариною. Кіт поводився агресивно, кігтями травмувавши господаря, який намагався обробити йому рани, а згодом вкусив господиню та ще двох осіб. На виклик прибули спеціалісти ветслужби, які зачинили кота у клітці та розпочали за ним спостережання. Невдовзі тварина померла, а лабораторні аналізи виявили у неї сказ.Окрім лікування контактних осіб, довелось негайно впровадити і карантинні заходи на території цього населеного пункту, а також наближених до нього сіл Орищі та Замличі. Відтак, ветпрацівники розпочали вереринарно-освітню роботу з населенням шляхом подвірних обходів та роз’яснень щодо необхідності вакцинації домашніх тварин, до цього процесу були залучені також старости сіл. Для профілактики подальших захворювань вакцинація здійснювалась препаратом «Рабістар».Вочевидь, виявлення проблеми зі сказом у безпосередній близькості до власних господарств стало для людей переконливим: за короткий період у цих населених пунктах вдалось провести імунізацію 197 котів, 88 собак та 15 коней. Втім, радять спеціалісти, мешканцям будь-яких населених пунктів, а особливо тих, що розташовані поруч з лісами, варто наперед подбати про здоров’я своїх домашніх улюбленців та інших свійських тварин, що піддаються зараженню сказом.Єдине правильне рішення – це профілактична вакцинація, яка допоможе запобігти багатьом проблемам у господарстві.Тож районна протиепізоотична комісія закликає громадян бути відповідальними господарями та, вакцинувавши власних тварин, допомогти відповідним службам у справі протидії поширенню такого небезпечного захворювання, як сказ.