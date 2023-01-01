Водію шкільного автобуса з Волині вручили орден «За заслуги». ФОТО

Юрій Зань з села Гірка Полонка допомагає українським військовим і перевозить людей, які тікають від обстрілів. Усе це чоловік робить за кермом шкільного автобуса.28 березня голова Волинької ОВА Юрі Погуляйко вручив водію та ще кільком волинянам президентські та урядові нагороди волинським волонтерам та аграрію.Так, водій шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрій Зань отримав орден «За заслуги» III ступеня.Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік перевозив військових та вивозив мирне населення із зони бойових дій у безпечні місця.Також відзнаку «За оборону України» та диплом до неї одержали:▪️Ілля Мамбергер, волонтер, м. Гіссен, Німеччина;▪️Юліан Мішунін, волонтер БФ «Ведмеже серце», м. Луцьк;▪️Андрій Хлєбнік, волонтер, м. Луцьк.Окрім того, за розвиток агропромислового комплексу нагородили Почесною грамотою Кабінету Міністрів України Григорія Сокола, тракториста-машиніста підприємства «Рать».