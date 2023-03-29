За добу російська армія втратила 7 танків





Загальні бойові втрати противника станом на 29.03.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3609 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,

- артилерійських систем – 2659 (+6) од,

- РСЗВ – 526 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 277 (+0) од,

- літаків – 306 (+1) од,

- гелікоптерів – 291 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),

- крилаті ракети ‒ 911 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,

- спеціальна техніка ‒ 288 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок середи, 29 березня.Загальні бойові втрати противника станом на 29.03.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3609 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,- артилерійських систем – 2659 (+6) од,- РСЗВ – 526 (+1) од,- засоби ППО ‒ 277 (+0) од,- літаків – 306 (+1) од,- гелікоптерів – 291 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),- крилаті ракети ‒ 911 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,- спеціальна техніка ‒ 288 (+1).

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