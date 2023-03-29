За добу російська армія втратила 7 танків

За добу російська армія втратила 7 танків
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок середи, 29 березня.

Загальні бойові втрати противника станом на 29.03.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
- артилерійських систем – 2659 (+6) од,
- РСЗВ – 526 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 306 (+1) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 288 (+1).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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