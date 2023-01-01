У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО

У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО
Російські полонені утримуються в Україні відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У відповідь на доповідь щодо поводження з військовополоненими, яку оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, він повідомив про результати нещодавнього моніторингового візиту працівників Офісу омбудсмана до табору військовополонених.

За словами Лубінця, під час моніторингу перевірялися умови утримання російських військовослужбовців, їх харчування, наявність медичного забезпечення та дотримання інших прав, гарантованих Женевськими конвенціями.
У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО

«Встановили, що російські військовополонені утримуються відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Температурний режим у приміщеннях та розпорядок дня відповідає всім вимогам конвенції. Військовополонені мають право на зв'язок з рідними шляхом періодичних (по черзі) телефонних дзвінків, а також мають право на працю. Харчування здійснюється за загальновійськовою розкладкою продуктів», – заявив омбудсмен.

Він також відзначив високий рівень медичного забезпечення військовополонених. «У медичній частині є стоматологічний кабінет, флюорографічний апарат та апарат УЗД. А у вільний час військовополонені мають змогу переглядати новини або грати у футбол на території табору».
У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО
У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО

Лубінець зауважив, що за узгодженням із Мін'юстом вільний доступ до табору мають журналісти іноземних медіа. «Зокрема, під час здійснення моніторингу працювала телекомпанія ТF1 (Франція). Медійники навіть скуштували харчі, які споживають російські військовополонені. Також у таборі були представники ООН, МКЧХ та інші іноземні журналісти», – зазначив омбудсман.

Як зауважив Лубінець, «у вказаному звіті ООН, на жаль, опублікована інформація про негативні аспекти утримання російських військових у полоні, однак зовсім не окреслені позитивні факти, бодай про телефонний зв'язок із родичами. Адже українські полонені не забезпечені навіть таким правом і тривалий час не мають можливості поспілкуватися зі своїми рідними».
У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО

Уповноважений наголосив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій. Також він закликав світ та міжнародні організації допомогти Україні у питанні допуску до місць утримання наших полонених.
У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО
У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО
У яких умовах в Україні утримують російських полонених. ФОТО


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Теги: Україна, російські полонені
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