Курс валют у Луцьку 29 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.90, а продають за – 41.25.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,78.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 березня готівковий курс долара становить 37.85, продають його за 38.05.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.90, а продають за – 41.25.Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,78.

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