Курс валют у Луцьку 29 березня
Сьогодні, 09:00
29 березня готівковий курс долара становить 37.85, продають його за 38.05.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.25.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,78.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.25.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,78.
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