Польща передала волинській бригаді евакуаційний бус. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Для бійців волинської 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого з Польщі передали перероблене із буса евакуаційне авто.
Про це розповів Суспільному керівник самооборони Рожища Олександр Дулюк.
Авто переобладнали родини заробітчан, які нині живуть у Польщі.
Один із тих, хто лагодив евакуаційну машину – Андрій Максімов. Це вже друге таке авто, яке чоловік з друзями модернізував і відправив на фронт для медиків ЗСУ. Першу, передану торік у грудні, каже, знищила ворожа артилерія.
Volkswagen переробляли кілька тижнів. "В нас в Україні війна і ми мусимо допомагати, мусимо працювати на війну і допомагати всім, чим можемо. Об’єднуються всі. Слава Україні! Ми обов’язково переможемо", – говорить майстер.
Волонтери з Рожища доправили машину до України. Вадим Зінгель говорить: авто обладнане додатковим освітленням, світловими маячками, а також камерами переднього і заднього вигляду.
"Можна їздити і вночі без світла, тому що вони там часто їздять без світла, світломаскування. Є лебідка, бо буває, що злітає в кювет при обстрілах. Машина міцна, ці авто були в Німеччині як штатні машини армії", – додає волонтер.
Як розповіла волонтерка Віра Шварцкоп, евакуаційне авто також має перетворювач напруги на 220 вольтів, дефібрилятор та прилад для штучної вентиляції легень. Купити частину обладнання в евакуаційну машину допомогли поляки.
Цього разу польські лікарі, каже керівник самооборони Рожища Олександр Дулюк, заповнили її медичними необхідними для порятунку життів речами: бандажами, пластирами при кровотечах, засобами при опіках.
Нині, говорить волонтер, готують до відправки ще одне авто, аби передати дві машини на передову бійцям волинської бригади. Повезуть і медикаменти, і листи з побажанням перемоги від польських та українських дітей.
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Про це розповів Суспільному керівник самооборони Рожища Олександр Дулюк.
Авто переобладнали родини заробітчан, які нині живуть у Польщі.
Один із тих, хто лагодив евакуаційну машину – Андрій Максімов. Це вже друге таке авто, яке чоловік з друзями модернізував і відправив на фронт для медиків ЗСУ. Першу, передану торік у грудні, каже, знищила ворожа артилерія.
Volkswagen переробляли кілька тижнів. "В нас в Україні війна і ми мусимо допомагати, мусимо працювати на війну і допомагати всім, чим можемо. Об’єднуються всі. Слава Україні! Ми обов’язково переможемо", – говорить майстер.
Волонтери з Рожища доправили машину до України. Вадим Зінгель говорить: авто обладнане додатковим освітленням, світловими маячками, а також камерами переднього і заднього вигляду.
"Можна їздити і вночі без світла, тому що вони там часто їздять без світла, світломаскування. Є лебідка, бо буває, що злітає в кювет при обстрілах. Машина міцна, ці авто були в Німеччині як штатні машини армії", – додає волонтер.
Як розповіла волонтерка Віра Шварцкоп, евакуаційне авто також має перетворювач напруги на 220 вольтів, дефібрилятор та прилад для штучної вентиляції легень. Купити частину обладнання в евакуаційну машину допомогли поляки.
Цього разу польські лікарі, каже керівник самооборони Рожища Олександр Дулюк, заповнили її медичними необхідними для порятунку життів речами: бандажами, пластирами при кровотечах, засобами при опіках.
Нині, говорить волонтер, готують до відправки ще одне авто, аби передати дві машини на передову бійцям волинської бригади. Повезуть і медикаменти, і листи з побажанням перемоги від польських та українських дітей.
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