Польща передала волинській бригаді евакуаційний бус. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Дулюк.



Авто переобладнали родини заробітчан, які нині живуть у Польщі.



Один із тих, хто лагодив евакуаційну машину – Андрій Максімов. Це вже друге таке авто, яке чоловік з друзями модернізував і відправив на фронт для медиків ЗСУ. Першу, передану торік у грудні, каже, знищила ворожа артилерія.



Volkswagen переробляли кілька тижнів. "В нас в Україні війна і ми мусимо допомагати, мусимо працювати на війну і допомагати всім, чим можемо. Об’єднуються всі. Слава Україні! Ми обов’язково переможемо", – говорить майстер.



Волонтери з Рожища доправили машину до України. Вадим Зінгель говорить: авто обладнане додатковим освітленням, світловими маячками, а також камерами переднього і заднього вигляду.



"Можна їздити і вночі без світла, тому що вони там часто їздять без світла, світломаскування. Є лебідка, бо буває, що злітає в кювет при обстрілах. Машина міцна, ці авто були в Німеччині як штатні машини армії", – додає волонтер.



Як розповіла волонтерка Віра Шварцкоп, евакуаційне авто також має перетворювач напруги на 220 вольтів, дефібрилятор та прилад для штучної вентиляції легень. Купити частину обладнання в евакуаційну машину допомогли поляки.



Цього разу польські лікарі, каже керівник самооборони Рожища Олександр Дулюк, заповнили її медичними необхідними для порятунку життів речами: бандажами, пластирами при кровотечах, засобами при опіках.



Нині, говорить волонтер, готують до відправки ще одне авто, аби передати дві машини на передову бійцям волинської бригади. Повезуть і медикаменти, і листи з побажанням перемоги від польських та українських дітей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для бійців волинської 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого з Польщі передали перероблене із буса евакуаційне авто.Про це розповів Суспільному керівник самооборони РожищаАвто переобладнали родини заробітчан, які нині живуть у Польщі.Один із тих, хто лагодив евакуаційну машину –Це вже друге таке авто, яке чоловік з друзями модернізував і відправив на фронт для медиків ЗСУ. Першу, передану торік у грудні, каже, знищила ворожа артилерія.Volkswagen переробляли кілька тижнів. "В нас в Україні війна і ми мусимо допомагати, мусимо працювати на війну і допомагати всім, чим можемо. Об’єднуються всі. Слава Україні! Ми обов’язково переможемо", – говорить майстер.Волонтери з Рожища доправили машину до України.говорить: авто обладнане додатковим освітленням, світловими маячками, а також камерами переднього і заднього вигляду."Можна їздити і вночі без світла, тому що вони там часто їздять без світла, світломаскування. Є лебідка, бо буває, що злітає в кювет при обстрілах. Машина міцна, ці авто були в Німеччині як штатні машини армії", – додає волонтер.Як розповіла волонтерка, евакуаційне авто також має перетворювач напруги на 220 вольтів, дефібрилятор та прилад для штучної вентиляції легень. Купити частину обладнання в евакуаційну машину допомогли поляки.Цього разу польські лікарі, каже керівник самооборони Рожища, заповнили її медичними необхідними для порятунку життів речами: бандажами, пластирами при кровотечах, засобами при опіках.Нині, говорить волонтер, готують до відправки ще одне авто, аби передати дві машини на передову бійцям волинської бригади. Повезуть і медикаменти, і листи з побажанням перемоги від польських та українських дітей.

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