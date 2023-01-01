Польща передала волинській бригаді евакуаційний бус. ФОТО. ВІДЕО

Польща передала волинській бригаді евакуаційний бус. ФОТО. ВІДЕО
Для бійців волинської 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого з Польщі передали перероблене із буса евакуаційне авто.

Про це розповів Суспільному керівник самооборони Рожища Олександр Дулюк.

Авто переобладнали родини заробітчан, які нині живуть у Польщі.

Один із тих, хто лагодив евакуаційну машину – Андрій Максімов. Це вже друге таке авто, яке чоловік з друзями модернізував і відправив на фронт для медиків ЗСУ. Першу, передану торік у грудні, каже, знищила ворожа артилерія.

Volkswagen переробляли кілька тижнів. "В нас в Україні війна і ми мусимо допомагати, мусимо працювати на війну і допомагати всім, чим можемо. Об’єднуються всі. Слава Україні! Ми обов’язково переможемо", – говорить майстер.

Волонтери з Рожища доправили машину до України. Вадим Зінгель говорить: авто обладнане додатковим освітленням, світловими маячками, а також камерами переднього і заднього вигляду.
Польща передала волинській бригаді евакуаційний бус. ФОТО. ВІДЕО

"Можна їздити і вночі без світла, тому що вони там часто їздять без світла, світломаскування. Є лебідка, бо буває, що злітає в кювет при обстрілах. Машина міцна, ці авто були в Німеччині як штатні машини армії", – додає волонтер.

Як розповіла волонтерка Віра Шварцкоп, евакуаційне авто також має перетворювач напруги на 220 вольтів, дефібрилятор та прилад для штучної вентиляції легень. Купити частину обладнання в евакуаційну машину допомогли поляки.

Цього разу польські лікарі, каже керівник самооборони Рожища Олександр Дулюк, заповнили її медичними необхідними для порятунку життів речами: бандажами, пластирами при кровотечах, засобами при опіках.
Польща передала волинській бригаді евакуаційний бус. ФОТО. ВІДЕО

Нині, говорить волонтер, готують до відправки ще одне авто, аби передати дві машини на передову бійцям волинської бригади. Повезуть і медикаменти, і листи з побажанням перемоги від польських та українських дітей.



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Теги: Польща, автомобіль, Волинь, 14 ОМБр
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