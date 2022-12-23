У Старій Вижівці буде греко-католицька церква
Сьогодні, 10:15
У смт Стара Вижівка планують збудувати греко-католицький храм.
Про це повідомив священник Володимир Улян у фейсбуці.
«Важливі рішення слід робити обдумано, тому ми радилися з парафіяльною радою, всією парафією і прислухалися до думок односельчан. Всі парафіяни рішення прийняли одноголосно. Чому хочемо будувати храм? Бо каплиця, у якій ми молимося, стала для нас тісною», – написав він.
Володимир Улян зазначив, що врахували побажання односельчан, які цікавляться історією УГКЦ та її вкладом у розвиток України.
У 2023 році планують виготовити проєктну і дозвільну документацію для будівництва та залити фундамент під майбутній храм.
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Про це повідомив священник Володимир Улян у фейсбуці.
«Важливі рішення слід робити обдумано, тому ми радилися з парафіяльною радою, всією парафією і прислухалися до думок односельчан. Всі парафіяни рішення прийняли одноголосно. Чому хочемо будувати храм? Бо каплиця, у якій ми молимося, стала для нас тісною», – написав він.
Володимир Улян зазначив, що врахували побажання односельчан, які цікавляться історією УГКЦ та її вкладом у розвиток України.
У 2023 році планують виготовити проєктну і дозвільну документацію для будівництва та залити фундамент під майбутній храм.
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