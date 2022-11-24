У деяких районах Луцька тимчасово не буде води





Про це



Це пов'язано із заміною аварійної ділянки водогону по вулиці Задворецькій.



Як зазначають комунальники, починаючи з 03:00 години 30 березня і до 18:00 31 березня можливе пониження тиску води або відсутність водопостачання в Центральній частині Луцька, в Привокзальному районі, по вул. Рівненській у будинках від № 1 до №19, по вул. Сірої дивізії (Островського) у будинках від №1 до №11. А також на прилеглих вулицях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному та Привокзальному районах Луцька 31 березня може не бути води, або ж споживачі спостерігатимуть пониження тиску,.Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".Це пов'язано із заміною аварійної ділянки водогону по вулиці Задворецькій.Як зазначають комунальники, починаючи з 03:00 години 30 березня і до 18:00 31 березня можливе пониження тиску води або відсутність водопостачання в Центральній частині Луцька, в Привокзальному районі, по вул. Рівненській у будинках від № 1 до №19, по вул. Сірої дивізії (Островського) у будинках від №1 до №11. А також на прилеглих вулицях.

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