У деяких районах Луцька тимчасово не буде води

У деяких районах Луцька тимчасово не буде води
У Центральному та Привокзальному районах Луцька 31 березня може не бути води, або ж споживачі спостерігатимуть пониження тиску,.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Це пов'язано із заміною аварійної ділянки водогону по вулиці Задворецькій.

Як зазначають комунальники, починаючи з 03:00 години 30 березня і до 18:00 31 березня можливе пониження тиску води або відсутність водопостачання в Центральній частині Луцька, в Привокзальному районі, по вул. Рівненській у будинках від № 1 до №19, по вул. Сірої дивізії (Островського) у будинках від №1 до №11. А також на прилеглих вулицях.

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Теги: не буде води, Луцьк, вулиці
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