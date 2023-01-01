Через Волинь в Україну уже ввезли понад 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги

Волинські митники уже оформили понад 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З початку цього року до загального обсягу оформленої волинськими митниками гуманітарної допомоги додалося ще майже 60 тисяч тонн, серед яких - 3521 транспортний засіб.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Таким чином, через Волинь в Україну уже ввезено понад 300 тисяч тонн благодійних вантажів. Здебільшого, це - продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти та ліки, військове обладнання, БПЛА цивільного призначення, 15211 одиниць транспорту.на Волинській митниці нагадують, що митне оформлення таких вантажів відбувається відповідно до вимог Постанови КМУ № 174 від 1 березня 2022 року, що регулює питання пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.Пропуск здійснюється у місці перетину митного кордону України за декларативним принципом шляхом подання в паперовій або електронній формі спрощеної декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.