Через Волинь в Україну уже ввезли понад 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 11:12
Волинські митники уже оформили понад 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З початку цього року до загального обсягу оформленої волинськими митниками гуманітарної допомоги додалося ще майже 60 тисяч тонн, серед яких - 3521 транспортний засіб.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Таким чином, через Волинь в Україну уже ввезено понад 300 тисяч тонн благодійних вантажів. Здебільшого, це - продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти та ліки, військове обладнання, БПЛА цивільного призначення, 15211 одиниць транспорту.
на Волинській митниці нагадують, що митне оформлення таких вантажів відбувається відповідно до вимог Постанови КМУ № 174 від 1 березня 2022 року, що регулює питання пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.
Пропуск здійснюється у місці перетину митного кордону України за декларативним принципом шляхом подання в паперовій або електронній формі спрощеної декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Таким чином, через Волинь в Україну уже ввезено понад 300 тисяч тонн благодійних вантажів. Здебільшого, це - продукти харчування, одяг, засоби гігієни, медикаменти та ліки, військове обладнання, БПЛА цивільного призначення, 15211 одиниць транспорту.
на Волинській митниці нагадують, що митне оформлення таких вантажів відбувається відповідно до вимог Постанови КМУ № 174 від 1 березня 2022 року, що регулює питання пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.
Пропуск здійснюється у місці перетину митного кордону України за декларативним принципом шляхом подання в паперовій або електронній формі спрощеної декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
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