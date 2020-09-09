Положинський зняв кліп у луцькому «Театрі в укритті». ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
Співак, шоумен, військовослужбовець, лідер гурту "Тартак" і "Був'є" Олександр Положинський та фронтмен етнометал гурту «Motanka» Віктор Верба випустили спільний трек «Загубив душу». Кліп зняли у «Театрі в укритті».
Про це розповіли у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.
«Укриття – це те місце, де ми знаходимо тимчасовий прихисток, спокій та мир. А в театральному бомбосховищі можна ще й насолодитись вічним – мистецтвом. І «Зіницями з неба зорі» (інша назва) спробувати дістати», - йдеться у дописі.
«Кажуть, зараз музики хорошої небагато... Та існує музика, яка незалежно від стилю передає душу. Саме такою є наша спільна пісня з Олександром Положинським. Доки ми її робили, моя доця слухала цю пісню десятки разів, та казала: «співає тато і дядя», – написав фронтмен гурту «Мотанка».
Нагадаємо, у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося 4 листопада.
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Про це розповіли у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.
«Укриття – це те місце, де ми знаходимо тимчасовий прихисток, спокій та мир. А в театральному бомбосховищі можна ще й насолодитись вічним – мистецтвом. І «Зіницями з неба зорі» (інша назва) спробувати дістати», - йдеться у дописі.
«Кажуть, зараз музики хорошої небагато... Та існує музика, яка незалежно від стилю передає душу. Саме такою є наша спільна пісня з Олександром Положинським. Доки ми її робили, моя доця слухала цю пісню десятки разів, та казала: «співає тато і дядя», – написав фронтмен гурту «Мотанка».
Нагадаємо, у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося 4 листопада.
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