Положинський зняв кліп у луцькому «Театрі в укритті». ВІДЕО

Положинський зняв кліп у луцькому «Театрі в укритті». ВІДЕО
Співак, шоумен, військовослужбовець, лідер гурту "Тартак" і "Був'є" Олександр Положинський та фронтмен етнометал гурту «Motanka» Віктор Верба випустили спільний трек «Загубив душу». Кліп зняли у «Театрі в укритті».

Про це розповіли у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.

«Укриття – це те місце, де ми знаходимо тимчасовий прихисток, спокій та мир. А в театральному бомбосховищі можна ще й насолодитись вічним – мистецтвом. І «Зіницями з неба зорі» (інша назва) спробувати дістати», - йдеться у дописі.

«Кажуть, зараз музики хорошої небагато... Та існує музика, яка незалежно від стилю передає душу. Саме такою є наша спільна пісня з Олександром Положинським. Доки ми її робили, моя доця слухала цю пісню десятки разів, та казала: «співає тато і дядя», – написав фронтмен гурту «Мотанка».



Нагадаємо, у Волинському академічному обласному українському
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вирішили обладнати «Театр в укритті». Відкриття локації відбулося 4 листопада.

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Теги: Положинський, театр в укритті, пісня, кліп, Луцьк
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