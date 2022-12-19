Поїхав до Німеччини на роботу: розшукують 40-річного лучанина, який зник сім місяців тому
Сьогодні, 11:38
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 40-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники розшукують безвісти зниклого Вакуліч Юрія Богдановича, 26 травня 1982 року народження. Чоловік 6 березня 2020 року виїхав до Республіки Німеччини у м. Берлін на роботу. Підтримував зв'язок із сестрою по телефону, однак з 11 вересня 2022 року перестав виходити на зв'язок, місцезнаходження не відоме.
Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, очі блакитні.
"Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники розшукують безвісти зниклого Вакуліч Юрія Богдановича, 26 травня 1982 року народження. Чоловік 6 березня 2020 року виїхав до Республіки Німеччини у м. Берлін на роботу. Підтримував зв'язок із сестрою по телефону, однак з 11 вересня 2022 року перестав виходити на зв'язок, місцезнаходження не відоме.
Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, очі блакитні.
"Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.
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