Поїхав до Німеччини на роботу: розшукують 40-річного лучанина, який зник сім місяців тому

Поліцейські розшукують безвісти зниклого 40-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники розшукують безвісти зниклого Вакуліч Юрія Богдановича, 26 травня 1982 року народження. Чоловік 6 березня 2020 року виїхав до Республіки Німеччини у м. Берлін на роботу. Підтримував зв'язок із сестрою по телефону, однак з 11 вересня 2022 року перестав виходити на зв'язок, місцезнаходження не відоме.на вигляд 40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся русявого кольору, очі блакитні."Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0665403692 або 102", - наголошують у поліції.