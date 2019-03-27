У волинському обласному драмтеатрі відзначали професійне свято. ВІДЕО





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Будь-який театр починається з гардероба. Перед тим, як побачити сцену — глядач бачить усміхнену людину, яка забирає в нього верхній одяг. У Волинському обласному драмтеатрі таким обличчям от уже 18 років є пані Галина. Вперше на виставу потрапила ще у школі — на «Наталку Полтавку». Відтоді полюбила театр. А нині — працює в ньому. Жінка розповідає, любить свою роботу, але інколи буває складнувато.



«Як багато людей — то дуже треба швидко робити. От тоді трошки складно. Бо люди є такі, що не вспіють, як одне дійство кінчиться, починається друге. А ті вже спішать чи на маршрутку, чи додому. Бо є багато, що приїжджих приїжджають з волинської області», — каже гардеробниця Галина Базюкевич.



Проте цього разу пані Галина відпочиває. У неї та її колег свято — міжнародний день театру. Разом з усіма збирається у фойє. Тут театрали обіймаються, фотографуються та вітають одне одного. Серед них і Мирослав Юзефович. На сцену вже рідного драмтеатру у Луцьку він ступив більш як пів століття тому. Відтоді, переконує, її не зраджує.



«Цей театр для мене був, є і буде, мабуть, на все життя. Самим головним театром. Акторська професія — я вже іншої не знаю. Мене скрізь казали: "Це артіст, це артіст. Артіст!". Казали... Ну, хай буде артіст. Актор, актор, актор», — розповідає Мирослав Юзефович.



Усі працівники театру прийшли на свято у вишитих сорочках чи сукнях. Це — ініціатива Сергія Скулинця. Очільник театру каже, пишного святкування не влаштовуватимуть. Нині — не варто.



«Особливо так, щоб готуватись — ми не готувались. Тому що будемо готуватися, коли вже настане перемога. Тоді відсвяткуємо вже так... по повній програмі. А сьогодні ми просто відзначаємо вітальним концертом. Хочу привітати колег з міжнародним днем театру. Деякий сюрприз чекає на моїх колег. Ніхто взагалі не знає. Тільки я знаю», — зазначає пан Сергій.



Та що це за сюрприз — пан Сергій не зізнається. По-драматичному тримає інтригу. Лише натякає, приїде зірка зі столиці. Водночас нудьгувати в очікуванні колеги не будуть. Їх приїхав привітати оркестр волинського прикордонного загону.



Коли ж прикордонники зірвали оплески та зійшли зі сцени — Сергій Скулинець розкрив карти та представив гостя зі столиці. Народний артисти України — Анатолій Гнатюк.



Артист приїхав до Луцька з привітаннями, піснями та побажанням від колег з драматичного театру Франка. А після цього виконав пісню про найріднішу людину — маму.



Ну а після нетривалих святкувань — театрали знову візьмуться за роботу. В планах аж три прем'єри. Культурне життя триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинському обласному драматичному театрі імені Шевченка відсвяткували професійне свято. Міжнародний день театру відзначили вітальним концертом. Привітали театралів представники влади та оркестр волинського прикордонного загону. Окрім цього, до Луцька приїхав зірковий гість з Києва.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Будь-який театр починається з гардероба. Перед тим, як побачити сцену — глядач бачить усміхнену людину, яка забирає в нього верхній одяг. У Волинському обласному драмтеатрі таким обличчям от уже 18 років є пані. Вперше на виставу потрапила ще у школі — на «Наталку Полтавку». Відтоді полюбила театр. А нині — працює в ньому. Жінка розповідає, любить свою роботу, але інколи буває складнувато.«Як багато людей — то дуже треба швидко робити. От тоді трошки складно. Бо люди є такі, що не вспіють, як одне дійство кінчиться, починається друге. А ті вже спішать чи на маршрутку, чи додому. Бо є багато, що приїжджих приїжджають з волинської області», — каже гардеробниця Галина Базюкевич.Проте цього разу пані Галина відпочиває. У неї та її колег свято — міжнародний день театру. Разом з усіма збирається у фойє. Тут театрали обіймаються, фотографуються та вітають одне одного. Серед них і. На сцену вже рідного драмтеатру у Луцьку він ступив більш як пів століття тому. Відтоді, переконує, її не зраджує.«Цей театр для мене був, є і буде, мабуть, на все життя. Самим головним театром. Акторська професія — я вже іншої не знаю. Мене скрізь казали: "Це артіст, це артіст. Артіст!". Казали... Ну, хай буде артіст. Актор, актор, актор», — розповідає Мирослав Юзефович.Усі працівники театру прийшли на свято у вишитих сорочках чи сукнях. Це — ініціатива. Очільник театру каже, пишного святкування не влаштовуватимуть. Нині — не варто.«Особливо так, щоб готуватись — ми не готувались. Тому що будемо готуватися, коли вже настане перемога. Тоді відсвяткуємо вже так... по повній програмі. А сьогодні ми просто відзначаємо вітальним концертом. Хочу привітати колег з міжнародним днем театру. Деякий сюрприз чекає на моїх колег. Ніхто взагалі не знає. Тільки я знаю», — зазначає пан Сергій.Та що це за сюрприз — пан Сергій не зізнається. По-драматичному тримає інтригу. Лише натякає, приїде зірка зі столиці. Водночас нудьгувати в очікуванні колеги не будуть. Їх приїхав привітати оркестр волинського прикордонного загону.Коли ж прикордонники зірвали оплески та зійшли зі сцени — Сергій Скулинець розкрив карти та представив гостя зі столиці. Народний артисти України —Артист приїхав до Луцька з привітаннями, піснями та побажанням від колег з драматичного театру Франка. А після цього виконав пісню про найріднішу людину — маму.Ну а після нетривалих святкувань — театрали знову візьмуться за роботу. В планах аж три прем'єри. Культурне життя триває.

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