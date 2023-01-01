Російські війська захопили дві третини Бахмута, – ISW





Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише



ISW пише, посилаючись на геолоковані відео, що з півдня частини ПВК "Вагнер" просунулися до самого центру, до ринку і Палацу культури, розташованого поруч з будівлею міськради.



На північному заході міста ПВК "Вагнер" повністю захопили територію АЗОМ - заводу з обробки кольорових металів - і просунулися в промзону на південь.



Площа Бахмута становить трохи більше 40 квадратних км, таким чином, 5% території міста - це близько двох квадратних км.



Нагадаємо, що

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