Російські війська захопили дві третини Бахмута, – ISW
Сьогодні, 13:05
Окупанти протягом останнього тижня захопили ще приблизно п'ять відсотків території Бахмута, і тепер займають близько 65% території міста.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНІАН.
ISW пише, посилаючись на геолоковані відео, що з півдня частини ПВК "Вагнер" просунулися до самого центру, до ринку і Палацу культури, розташованого поруч з будівлею міськради.
На північному заході міста ПВК "Вагнер" повністю захопили територію АЗОМ - заводу з обробки кольорових металів - і просунулися в промзону на південь.
Площа Бахмута становить трохи більше 40 квадратних км, таким чином, 5% території міста - це близько двох квадратних км.
Нагадаємо, що Міністр оборони США оцінив, коли Україна може піти в контрнаступ.
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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНІАН.
ISW пише, посилаючись на геолоковані відео, що з півдня частини ПВК "Вагнер" просунулися до самого центру, до ринку і Палацу культури, розташованого поруч з будівлею міськради.
На північному заході міста ПВК "Вагнер" повністю захопили територію АЗОМ - заводу з обробки кольорових металів - і просунулися в промзону на південь.
Площа Бахмута становить трохи більше 40 квадратних км, таким чином, 5% території міста - це близько двох квадратних км.
Нагадаємо, що Міністр оборони США оцінив, коли Україна може піти в контрнаступ.
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