Міністр оборони США оцінив, коли Україна може піти в контрнаступ





Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, - повідомляє



За словами Остіна, Україна наразі має «значну перевагу» в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються «досить серйозні бої в районі Бахмута».



«Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці», – зазначив глава Пентагону.



Остін наголосив, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.



«Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили й продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх», – додав він.

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