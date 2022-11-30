Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом
Сьогодні, 01:15
Голодомор - геноцид українського народу. Це визнала Національна асамблея Франції, яка є нижньою палатою французького парламенту.
Про це повідомив презиент України Володимир Зеленський у твіттері.
"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українськоо народу - важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!"- написав президент України.
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Про це повідомив презиент України Володимир Зеленський у твіттері.
"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українськоо народу - важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!"- написав президент України.
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