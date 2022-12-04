Добрі новини від ВолиньPost за 28 березня

З перших днів повномасштаного вторгнення Росії на територію України колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щодня розповідає своїм читачам про позитивні новини минулої доби.Сьогодні ми писали про таке:Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.За даними французького інтернет-порталу Intelligence Online, Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9.Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.Обіцяні Португалією танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", вже на території України.Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як успішно ведуть бої дронів.27 березня фонди філії Національного військово-історичного музею України – Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки поповнилися польовою формою одягу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного.В «Укрзалізниці» планують запустити низку додаткових поїздів до Великодня. Один із додаткових потягів курсуватиме на Волинь.