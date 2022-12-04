Добрі новини від ВолиньPost за 28 березня
Сьогодні, 23:27
З перших днів повномасштаного вторгнення Росії на територію України колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щодня розповідає своїм читачам про позитивні новини минулої доби.
Сьогодні ми писали про таке:
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.
Україна сподівається отримати щонайменше 40 французьких винищувачів Mirage, – ЗМІ
За даними французького інтернет-порталу Intelligence Online, Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9.
Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, – Міненерго
Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.
Танки Leopard від Португалії вже в Україні
Обіцяні Португалією танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", вже на території України.
Бійці волинської бригади показали, як успішно ведуть контрдронову боротьбу. ВІДЕО
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як успішно ведуть бої дронів.
У луцькому музеї з'явилася форма Валерія Залужного. ФОТО
27 березня фонди філії Національного військово-історичного музею України – Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки поповнилися польовою формою одягу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного.
«Укрзалізниця» запустить додатковий «великодній» потяг зі столиці на Волинь
В «Укрзалізниці» планують запустити низку додаткових поїздів до Великодня. Один із додаткових потягів курсуватиме на Волинь.
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Сьогодні ми писали про таке:
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.
Україна сподівається отримати щонайменше 40 французьких винищувачів Mirage, – ЗМІ
За даними французького інтернет-порталу Intelligence Online, Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9.
Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, – Міненерго
Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.
Танки Leopard від Португалії вже в Україні
Обіцяні Португалією танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", вже на території України.
Бійці волинської бригади показали, як успішно ведуть контрдронову боротьбу. ВІДЕО
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як успішно ведуть бої дронів.
У луцькому музеї з'явилася форма Валерія Залужного. ФОТО
27 березня фонди філії Національного військово-історичного музею України – Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки поповнилися польовою формою одягу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного.
«Укрзалізниця» запустить додатковий «великодній» потяг зі столиці на Волинь
В «Укрзалізниці» планують запустити низку додаткових поїздів до Великодня. Один із додаткових потягів курсуватиме на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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