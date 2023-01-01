На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Корнієнко

На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Корнієнко
Сумна звістка надійшла в Люблинецьку громаду - війна з Росією забрала життя військовослужбовця-волинянина.

Про це повідомила очільниця громади Наталія Сіховська.

За волю та незалежність України, боронячи свою Батьківщину від російских окупантів, загинув Корнієнко Анатолій Анатолійович, 1980 р.н., який з першого дня війни пішов добровольцем боронити українську державу від російського окупанта. Герой загинув під час танкового обстрілу поблизу н.п. Синьківка , Куп’янського району Харківської області.

"Завжди усміхнений, життєрадісний … таким залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. Вклоняємося твоєму подвигу, АНАТОЛІЮ, дякуємо за оборону України і всіх нас! Щирі співчуття дружині, дітям, рідним , побратимам. Царство небесне і вічна пам’ять ГЕРОЮ!" - йдеться у дописі голови Любленецької громади.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, смерть, Люблинець, війна
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