На Харківщині загинув воїн з Волині Анатолій Корнієнко

Сумна звістка надійшла в Люблинецьку громаду - війна з Росією забрала життя військовослужбовця-волинянина.Про це повідомила очільниця громадиЗа волю та незалежність України, боронячи свою Батьківщину від російских окупантів, загинув, 1980 р.н., який з першого дня війни пішов добровольцем боронити українську державу від російського окупанта. Герой загинув під час танкового обстрілу поблизу н.п. Синьківка , Куп’янського району Харківської області."Завжди усміхнений, життєрадісний … таким залишиться в пам’яті всіх, хто його знав. Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. Вклоняємося твоєму подвигу, АНАТОЛІЮ, дякуємо за оборону України і всіх нас! Щирі співчуття дружині, дітям, рідним , побратимам. Царство небесне і вічна пам’ять ГЕРОЮ!" - йдеться у дописі голови Любленецької громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.