ПЦУ створила релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра»
Сьогодні, 20:23
У Православній Церкві України вирішили створити у своєму складі нову релігійну організацію.
Про це стало відомо після засідання Священного Синоду 28 березня.
«У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», - повідомляють на сайті ПЦУ.
Священноархімандритом нової релігійної організації затвердили митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.
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Про це стало відомо після засідання Священного Синоду 28 березня.
«У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», - повідомляють на сайті ПЦУ.
Священноархімандритом нової релігійної організації затвердили митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.
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