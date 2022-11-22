ПЦУ створила релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра»





Про це стало відомо після засідання Священного Синоду 28 березня.



«У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», - повідомляють на сайті ПЦУ.



Священноархімандритом нової релігійної організації затвердили митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.



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