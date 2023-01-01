Коли в Україні впадуть ціни на овочі





Про це повідомляє Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.



"Ми розуміємо що є певна сезонність. Звісно, що здешевлення буде. Завжди так, по мірі збільшення врожаю молодих, а потім і всіх овочів буде ціна зменшуватися", - сказав він.



Висоцький зазначив, що щорічно навесні овочі найдорожчі. "Зараз фактично ми проходимо пік", - додав заступник міністра.



За його словами, цього року до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор, оскільки зберігання потребує затрат електроенергії. "І велика частина зіпсувалася, тобто їх стало менше. Через це ми більше залежимо від імпорту", - сказав він.



Крім того, багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. "Через окупанта вони не були доступні українському споживачу", - зазначив Висоцький.



Заступник міністра розповів, що цього року збільшили посівні площі під цибулю, морквою та іншим овочами в різних областях України. "Аграрії готуються, і цього року очікується більший урожай", - сказав він.



Водночас, за його словами, "найскладніший з точки зору доступності і ціни і доступності період ми пройшли".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на овочі в Україні вже досягли сезонного піку. Але значного здешевлення можна очікувати лише з появою нового врожаю.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Українив ефірі телемарафону."Ми розуміємо що є певна сезонність. Звісно, що здешевлення буде. Завжди так, по мірі збільшення врожаю молодих, а потім і всіх овочів буде ціна зменшуватися", - сказав він.Висоцький зазначив, що щорічно навесні овочі найдорожчі. "Зараз фактично ми проходимо пік", - додав заступник міністра.За його словами, цього року до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор, оскільки зберігання потребує затрат електроенергії. "І велика частина зіпсувалася, тобто їх стало менше. Через це ми більше залежимо від імпорту", - сказав він.Крім того, багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. "Через окупанта вони не були доступні українському споживачу", - зазначив Висоцький.Заступник міністра розповів, що цього року збільшили посівні площі під цибулю, морквою та іншим овочами в різних областях України. "Аграрії готуються, і цього року очікується більший урожай", - сказав він.Водночас, за його словами, "найскладніший з точки зору доступності і ціни і доступності період ми пройшли".

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