Погода у Луцьку на завтра, 29 березня
Сьогодні, 20:00
У середу, 29 березня, у Луцьку хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.
Народний прогноз погоди: У церковних святцях під цим днем вшановуються три мученика: Савин, Папа і Трохим. У народі говорили: "На Савина сані покинь, воза посунь", "Сонця хоч і немає, а вода все одно тече". А якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від Сонця, а не від дощу: "Коли весна красними днями зганяє сніг - родиться хліб".
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.
Народний прогноз погоди: У церковних святцях під цим днем вшановуються три мученика: Савин, Папа і Трохим. У народі говорили: "На Савина сані покинь, воза посунь", "Сонця хоч і немає, а вода все одно тече". А якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від Сонця, а не від дощу: "Коли весна красними днями зганяє сніг - родиться хліб".
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