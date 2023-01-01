Погода у Луцьку на завтра, 29 березня

У середу, 29 березня, у Луцьку хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.Народний прогноз погоди: У церковних святцях під цим днем вшановуються три мученика: Савин, Папа і Трохим. У народі говорили: "На Савина сані покинь, воза посунь", "Сонця хоч і немає, а вода все одно тече". А якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від Сонця, а не від дощу: "Коли весна красними днями зганяє сніг - родиться хліб".