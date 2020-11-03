«Укрзалізниця» запустить додатковий «великодній» потяг зі столиці на Волинь

«Укрзалізниця» запустить додатковий «великодній» потяг зі столиці на Волинь
В «Укрзалізниці» планують запустити низку додаткових поїздів до Великодня. Один із додаткових потягів курсуватиме на Волинь.

Про це повідомляють на офіційних сторінках компанії у соцмережах.

"Плануємо додаткові поїзди до Великодня. Для зручних подорожей наших пасажирів запроваджуємо курсування низки додаткових поїздів на вихідні з Києва", - йдеться у повідомленні.

Один з таких потягів курсуватиме до міста Ковель.
До Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

Також «Укрзалізниця» запустила потяги:

До Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

До Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.

До Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.

До Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

До Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 квітня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки вже доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

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Теги: Укрзалізниця, потяг, Київ-Ковель, Волинь, Великдень
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