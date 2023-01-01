Скільки старих ламп волиняни обміняли на LED
Сьогодні, 22:39
На Волині обміняли близько 460 тисяч ламп розжарювання на енергозберігаючі.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської ОВА.
«За майже два місяці жителі Волині обміняли майже 460 тисяч старих ламп на LED у відділення «Укрпошти». В області уже зменшилася кількість відділень, де можна отримати світлодіодні лампи. Це відбувається через скорочення попиту населення в обміні у цих відділах», – йдеться у повідомленні.
В найвіддаленіших селах, які до проєкту долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде лише в Луцьку за адресою вул. Кривий Вал, 19, якщо там буде зберігатися така потреба серед населення.
На Волині ламп для обміну достатньо. Попереднє замовлення в «Дії» можна не здійснювати. Необхідно лише прийти у відділення з паспортом, ідентифікаційним кодом та не більше, як з 5-ма справними лампами розжарювання.
Наголосили, що у віддалених населених пунктах, де немає відділень «Укрпошти», приїжджають пересувні. Графік їх роботи можна дізнатися у своїх громадах.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської ОВА.
«За майже два місяці жителі Волині обміняли майже 460 тисяч старих ламп на LED у відділення «Укрпошти». В області уже зменшилася кількість відділень, де можна отримати світлодіодні лампи. Це відбувається через скорочення попиту населення в обміні у цих відділах», – йдеться у повідомленні.
В найвіддаленіших селах, які до проєкту долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде лише в Луцьку за адресою вул. Кривий Вал, 19, якщо там буде зберігатися така потреба серед населення.
На Волині ламп для обміну достатньо. Попереднє замовлення в «Дії» можна не здійснювати. Необхідно лише прийти у відділення з паспортом, ідентифікаційним кодом та не більше, як з 5-ма справними лампами розжарювання.
Наголосили, що у віддалених населених пунктах, де немає відділень «Укрпошти», приїжджають пересувні. Графік їх роботи можна дізнатися у своїх громадах.
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Коментарі 1
Ви хотіли сказати, купили 460 ламп і замінили на лед
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