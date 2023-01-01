Театральний анонс: що подивитися у Луцьку вже цього тижня

Цей тиждень на вистави у театрі – насичений. Насолоджуйтеся мистецтвом хоч щодня!У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже незабаром.Наприклад, у середу,, о 16:30 на вас чекає– збирають кошти на авто для воїнів 100 ТрО 53 батальйону. Приходьте та підтримуйте захисників донатами.Вжецього ж дня на камерній сцені – виставау постановці заслуженої артистки України. Мандруйте лабіринтами стосунків між чоловіком і жінкою та знайдіть відповідь: скільки ж насправді коштує любов?У четвер,Лесі Українки в режисурі заслуженого діяча мистецтв Українипроведе глядача містичним українським лісом і розкаже давню історію... Зустріньтеся з Мавкою у театрі та збережіть у серці «те, що не вмирає».П'янка п'ятниця – коли мистецтво терпке, як вино.виставаА. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки Українизакрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатися, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.Початок –У суботу,, на глядачів чекатиме музична комедіяза п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України, де у холостяцький маєток вриваються дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантують!Початок –У неділю,волинський драмтеатр пропонує поринути в український колорит: вранці на сімейний перегляд запрошує прем'єрна казочка, режисер –. Приходьте, аби зустрітися з українськими супергероями та підтримати їх у боротьбі з лихим змієм!А вже увечері цього ж дня комедія Григорія Квітки-Основ'яненкау постановцізапрошує глядачів стати свідками дивовижних перипетій в українському селі.Початок –0332725460 (каса),0332725303 (адміністратор).Або купуйте на сайті