Театральний анонс: що подивитися у Луцьку вже цього тижня
Сьогодні, 18:30
Цей тиждень на вистави у театрі – насичений. Насолоджуйтеся мистецтвом хоч щодня!
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже незабаром.
Наприклад, у середу, 29 березня, о 16:30 на вас чекає благодійний концерт – збирають кошти на авто для воїнів 100 ТрО 53 батальйону. Приходьте та підтримуйте захисників донатами.
Вже о 18:00 цього ж дня на камерній сцені – вистава «Замовляю любов» Тетяни Іващенко у постановці заслуженої артистки України Ірини Стежки. Мандруйте лабіринтами стосунків між чоловіком і жінкою та знайдіть відповідь: скільки ж насправді коштує любов?
У четвер, 30 березня, о 18:00 «Лісова пісня» Лесі Українки в режисурі заслуженого діяча мистецтв України Віталія Денисенка проведе глядача містичним українським лісом і розкаже давню історію... Зустріньтеся з Мавкою у театрі та збережіть у серці «те, що не вмирає».
П'янка п'ятниця – коли мистецтво терпке, як вино. 31 березня вистава «Фрекен Жюлі» А. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої закрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатися, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.
Початок – о 18:00.
У суботу, 1 квітня, на глядачів чекатиме музична комедія «Нехай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука, де у холостяцький маєток вриваються дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантують!
Початок – о 17:00.
У неділю, 2 квітня, о 12:00 волинський драмтеатр пропонує поринути в український колорит: вранці на сімейний перегляд запрошує прем'єрна казочка «Котигорошко» Анатолія Шияна, режисер – Ярослав Ілляшенко. Приходьте, аби зустрітися з українськими супергероями та підтримати їх у боротьбі з лихим змієм!
А вже увечері цього ж дня комедія Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці Миколи Яремківа запрошує глядачів стати свідками дивовижних перипетій в українському селі.
Початок – о 17:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже незабаром.
Наприклад, у середу, 29 березня, о 16:30 на вас чекає благодійний концерт – збирають кошти на авто для воїнів 100 ТрО 53 батальйону. Приходьте та підтримуйте захисників донатами.
Вже о 18:00 цього ж дня на камерній сцені – вистава «Замовляю любов» Тетяни Іващенко у постановці заслуженої артистки України Ірини Стежки. Мандруйте лабіринтами стосунків між чоловіком і жінкою та знайдіть відповідь: скільки ж насправді коштує любов?
У четвер, 30 березня, о 18:00 «Лісова пісня» Лесі Українки в режисурі заслуженого діяча мистецтв України Віталія Денисенка проведе глядача містичним українським лісом і розкаже давню історію... Зустріньтеся з Мавкою у театрі та збережіть у серці «те, що не вмирає».
П'янка п'ятниця – коли мистецтво терпке, як вино. 31 березня вистава «Фрекен Жюлі» А. Ю. Стріндберга у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої закрутить вас у вирі людських пристрастей, що стирають кордони між добром і злом, правильним і неправильним... Приходьте, аби дізнатися, хто із любовного трикутника «графиня-лакей-кухарка» вийде переможцем, а хто втратить все.
Початок – о 18:00.
У суботу, 1 квітня, на глядачів чекатиме музична комедія «Нехай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у постановці народного артиста України Олександра Якимчука, де у холостяцький маєток вриваються дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантують!
Початок – о 17:00.
У неділю, 2 квітня, о 12:00 волинський драмтеатр пропонує поринути в український колорит: вранці на сімейний перегляд запрошує прем'єрна казочка «Котигорошко» Анатолія Шияна, режисер – Ярослав Ілляшенко. Приходьте, аби зустрітися з українськими супергероями та підтримати їх у боротьбі з лихим змієм!
А вже увечері цього ж дня комедія Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці Миколи Яремківа запрошує глядачів стати свідками дивовижних перипетій в українському селі.
Початок – о 17:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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