На Львівщині батько та син незаконно робили та продавали глушники до зброї, які розривалися під час стрільби. ФОТО

Мешканці Львова – батько та син – облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї. Разом з ще двома спільниками реалізовували глушники під українським брендом, зокрема й у зону ведення бойових дій.Про це повідомили у пресслужбі МВС.Долучивши ще двох громадян, налагодили їх збут під українським брендом. Продавали пристрої для безшумної стрільби через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару, а також фізичним та юридичним особам.Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій погіршувало точність стрільби та навіть призводило до розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.За результатами проведення комплексу процесуальних заходів та зібраної доказової бази організатору, співорганізатору та двом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.Обвинувальний акт, затверджений Львівською обласною прокуратурою, скеровано до суду стосовно учасників злочинної групи.