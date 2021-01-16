Як оформити кредитну картку Sportbank з пільговим періодом 62 дні*

Як оформити кредитну картку Sportbank з пільговим періодом 62 дні*
Купуй зараз — плати потім. Зручну схему покупок із залученням кредитних коштів українці оцінили давно. Прозорі умови, екстранизьку відсоткову ставку без прихованих комісій плюс тривалий грейс-період пропонує Sportbank.

Де ознайомитись з умовами кредитування від Sportbank


Необанк зібрав корисну інформацію про умови, тарифи, процентні ставки на своєму офіційному сайті https://sportbank.ua/kredytna-karta.

Основні умови кредитної картки Sportbank:

• максимальна сума кредиту — до 100 тисяч гривень;
• пільговий період повернення коштів — 62 дні;
• реальна річна ставка використання кредиту в пільговий період — 0,00001%;
• оформлення, поповнення та обслуговування кредитної картки — безоплатно;
• обов'язковий щомісячний платіж — від 100 грн.

Клієнт самостійно вибирає строк кредитування. Процентна ставка після закінчення пільгового періоду складає 0,22% на день — це лояльні умови для споживчих кредитів. Екстранизька ставка дійсна при оплаті в мобільному додатку, в інтернеті та в магазинах карткою Sportbank.

Як оформити онлайн кредитну картку


Заснований у 2019 році Sportbank — один з перших онлайн-банків України, без офлайн відділень у регіонах. Служба підтримки працює у режимі 24/7. Щоб оформити кредитну картку, необхідно завантажити застосунок у смартфон на платформі iOS або Android.

Спосіб авторизації клієнта:

- через Дію;
- за допомогою анкети у додатку з додатковим завантаженням фото документа, що засвідчує особу.

У мобільному додатку потрібно активувати сервіс кредитної картки, вибрати персональний ліміт. Система автоматично дає підтвердження.

Як розрахувати вартість кредиту


Найзручніший спосіб — онлайн-калькулятор у додатку або на сайті. Зазначте суму, яка необхідна для покупки меблів, електронних гаджетів, оплати туристичної путівки або абонементу до спортивного клубу. Вкажіть термін повернення кредиту. Встигаєте повернути суму за 62 дні — переплата 0,0001%. Готові повернути гроші через три чи вісім місяців — онлайн-калькулятор автоматично розрахує загальні витрати на кредит.

Емітентом карток Sportbank є Таскомбанк. Приєднуйтесь до ком'юніті шанувальників здорового способу життя, використовуйте дебетову та кредитну картки, отримуйте кешбек до 20% та відсотки за депозитом до 18% річних.

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Теги: Sportbank, кредитна картка
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