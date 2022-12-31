Намагався шарпати правоохоронця: на Волині затримали 40-річного чоловіка





Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського районного відділу поліції.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП.



Факт правопорушення належним чином задокументували, порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 27 березня, поліцейські опрацьовували повідомлення про адміністративне правопорушення 40-річним жителем Камінь-Каширського району. Під час спілкування чоловік чинив опір співробітнику сектору реагування патрульної поліції, зокрема, намагався шарпати та штовхати правоохоронця.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського районного відділу поліції.На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП.Факт правопорушення належним чином задокументували, порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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