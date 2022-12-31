Намагався шарпати правоохоронця: на Волині затримали 40-річного чоловіка

Намагався шарпати правоохоронця: на Волині затримали 40-річного чоловіка
Вчора, 27 березня, поліцейські опрацьовували повідомлення про адміністративне правопорушення 40-річним жителем Камінь-Каширського району. Під час спілкування чоловік чинив опір співробітнику сектору реагування патрульної поліції, зокрема, намагався шарпати та штовхати правоохоронця.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширського районного відділу поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП.

Факт правопорушення належним чином задокументували, порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Теги: Камінь-Каширський, Волинь, правоохоронці, насильство, затримали чоловіка
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