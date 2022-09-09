У Ківерцівській громаді рідним загиблих Героїв вручили посмертні нагороди. ФОТО





Про це



Подія відбулася під час чергової сесії міської ради. Нагороди родичам полеглих воїнів вручили міський голова Олександр Ковальчук та начальник групи морально психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хомяк.



Орден за мужність ІІІ ступеня Ференці Василя, отримала його дружина Ірина Андріївна.



Медаль за військову службу Україні Мірчука Віктора, отримав його батько Василь Євгенович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 березня 2023 року у Ківерцівській громаді сім'ям двох загиблих Героїв вручили державні нагороди, якими посмертно були нагороджені захисники.Про це інформують у Ківерцівській міськраді.Подія відбулася під час чергової сесії міської ради. Нагороди родичам полеглих воїнів вручили міський головата начальник групи морально психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП підполковникОрден за мужність ІІІ ступеня, отримала його дружинаМедаль за військову службу Україні, отримав його батько

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію