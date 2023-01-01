Патрульні Волині обстежуватимуть дороги, вулиці та залізничні переїзди

Патрульні Волині обстежуватимуть дороги, вулиці та залізничні переїзди
На території Волинської області працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області розпочали практичний етап обстеження доріг, вулиць та залізничних переїздів.

Про це повідомили у пресслубі поліції у фейсбук.

Патрульні спільно з представниками служб автомобільних доріг, комунальних організацій, органами місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки та Укрзалізниці проводитимуть огляд доріг загального користування, як державного, так і місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів.

Особливу увагу приділятимуть ділянкам з підвищеною аварійністю та місць концентрації ДТП.

Недоліки стану покриття проїзної частини, узбіч, розмітки, зовнішнього освітлення, смуги відведення, придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху фіксуватимуть в актах огляду.

Приписи щодо усунення недоліків передаватимуть дорожнім та комунальним організаціям.

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Теги: поліція, обстеження доріг, перевірка доріг
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