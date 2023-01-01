Патрульні Волині обстежуватимуть дороги, вулиці та залізничні переїзди





Про це повідомили у пресслубі поліції у фейсбук.



Патрульні спільно з представниками служб автомобільних доріг, комунальних організацій, органами місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки та Укрзалізниці проводитимуть огляд доріг загального користування, як державного, так і місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів.



Особливу увагу приділятимуть ділянкам з підвищеною аварійністю та місць концентрації ДТП.



Недоліки стану покриття проїзної частини, узбіч, розмітки, зовнішнього освітлення, смуги відведення, придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху фіксуватимуть в актах огляду.



Приписи щодо усунення недоліків передаватимуть дорожнім та комунальним організаціям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області розпочали практичний етап обстеження доріг, вулиць та залізничних переїздів.Про це повідомили у пресслубі поліції у фейсбук.Патрульні спільно з представниками служб автомобільних доріг, комунальних організацій, органами місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки та Укрзалізниці проводитимуть огляд доріг загального користування, як державного, так і місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів.Особливу увагу приділятимуть ділянкам з підвищеною аварійністю та місць концентрації ДТП.Недоліки стану покриття проїзної частини, узбіч, розмітки, зовнішнього освітлення, смуги відведення, придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху фіксуватимуть в актах огляду.Приписи щодо усунення недоліків передаватимуть дорожнім та комунальним організаціям.

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