Патрульні Волині обстежуватимуть дороги, вулиці та залізничні переїзди
Сьогодні, 16:25
На території Волинської області працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області розпочали практичний етап обстеження доріг, вулиць та залізничних переїздів.
Про це повідомили у пресслубі поліції у фейсбук.
Патрульні спільно з представниками служб автомобільних доріг, комунальних організацій, органами місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки та Укрзалізниці проводитимуть огляд доріг загального користування, як державного, так і місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів.
Особливу увагу приділятимуть ділянкам з підвищеною аварійністю та місць концентрації ДТП.
Недоліки стану покриття проїзної частини, узбіч, розмітки, зовнішнього освітлення, смуги відведення, придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху фіксуватимуть в актах огляду.
Приписи щодо усунення недоліків передаватимуть дорожнім та комунальним організаціям.
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Про це повідомили у пресслубі поліції у фейсбук.
Патрульні спільно з представниками служб автомобільних доріг, комунальних організацій, органами місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки та Укрзалізниці проводитимуть огляд доріг загального користування, як державного, так і місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів.
Особливу увагу приділятимуть ділянкам з підвищеною аварійністю та місць концентрації ДТП.
Недоліки стану покриття проїзної частини, узбіч, розмітки, зовнішнього освітлення, смуги відведення, придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху фіксуватимуть в актах огляду.
Приписи щодо усунення недоліків передаватимуть дорожнім та комунальним організаціям.
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