На Волині змінили правила перетину кордону для перевізників пального





Про це



З 1 квітня перевізники пального, які планують перетинати кордон на виїзд з України через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» , мають зареєструватись на сайті echerha.gov.ua в загальну чергу та дочекатись запрошення на в’їзд до пункту пропуску.



Порожні вантажівки, в тому числі паливоцистерни, можуть перетнути українсько-польський кордон на пункті пропуску «Устилуг – Зосин» в порядку живої (а не електронної) черги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 1 квітня через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" перевізники пального перетинатимуть кордон за новими правилами.Про це інформує Волинська митниця.З 1 квітня перевізники пального, які планують перетинати кордон на виїзд з України через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» , мають зареєструватись на сайті echerha.gov.ua в загальну чергу та дочекатись запрошення на в’їзд до пункту пропуску.Порожні вантажівки, в тому числі паливоцистерни, можуть перетнути українсько-польський кордон на пункті пропуску «Устилуг – Зосин» в порядку живої (а не електронної) черги.

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