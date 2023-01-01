На Волині змінили правила перетину кордону для перевізників пального
Сьогодні, 15:50
Із 1 квітня через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" перевізники пального перетинатимуть кордон за новими правилами.
Про це інформує Волинська митниця.
З 1 квітня перевізники пального, які планують перетинати кордон на виїзд з України через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» , мають зареєструватись на сайті echerha.gov.ua в загальну чергу та дочекатись запрошення на в’їзд до пункту пропуску.
Порожні вантажівки, в тому числі паливоцистерни, можуть перетнути українсько-польський кордон на пункті пропуску «Устилуг – Зосин» в порядку живої (а не електронної) черги.
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Про це інформує Волинська митниця.
З 1 квітня перевізники пального, які планують перетинати кордон на виїзд з України через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» , мають зареєструватись на сайті echerha.gov.ua в загальну чергу та дочекатись запрошення на в’їзд до пункту пропуску.
Порожні вантажівки, в тому числі паливоцистерни, можуть перетнути українсько-польський кордон на пункті пропуску «Устилуг – Зосин» в порядку живої (а не електронної) черги.
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