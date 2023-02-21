Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Богдана Буська

Мешканці Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали 39-літньогоПро це повідомили у Луцькій міській раді.Лучанин Богдан Бусько народився 13 серпня 1984 року. Був призваний на військову службу по мобілізації 21 серпня 2022 року та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти батальйону морської піхоти.Матрос Богдан Бусько загинув 21.02.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області.“Дорога скорботна родино. Великий ваш біль, усі ми також ним проникаємося. Скільки ще буде таких смертей? Звичайно, ніхто цього не знає. Але наша молитва, як наша зброя, повинна лунати тут, у тилу. Треба просити Господа, щоб Він захистив наших воїнів, добровольців, волонтерів, лікарів, щоб повернув полонених до своїх домівок. І щоби слово “перемога” все-таки пролунало із наших вуст. Щоби ми сказали: ”Ми перемогли” і додали: “Дякуємо Тобі, Господи, що Ти нам у цьому допоміг”, – сказав декан собору Святої Трійці протоієрейПісля завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.