ДТП у Луцьку: п'яний водій Chevrolet Tacuma зіткнувся з Opel

Нетверезий водій вчинив автопригоду в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це сталося вчора, близько 18-ї години, на вулиці Конякіна. На місце події прибули патрульні та з’ясували, що водій Chevrolet Tacuma, рухаючись вулицею Конякіна не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Opel Combo, який рухався попереду.25-річного водія транспортного засобу Opel Combo доправили до медичного закладу для огляду лікарями, після чого він був відпущений. Автомобілі отримали механічні пошкодження.Під час спілкування з 57-річним кермувальником Chevrolet Tacuma поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте чоловік відмовився пройти огляд на місці події, та повідомив, що пройде його у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога — позитивний, результат становив 1,87 проміле.На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.