На Волині горів автомобіль. ФОТО

На Волині горів автомобіль. ФОТО
У вівторок, 28 березня, в Горохові Луцького району горів автомобіль.

Про це пише Волинь-нова.

Біля магазину «Мінімаркет», що на вулиці Львівській, опісля 11.00 години загорівся автомобіль.

Загорання очевидці змогли ліквідувати до приїзду рятувальників. Причина інциденту встановлюється.
На Волині горів автомобіль. ФОТО

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Теги: Волинь, Горохів, автомобіль, пожежа
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