На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 15:00
У вівторок, 28 березня, в Горохові Луцького району горів автомобіль.
Про це пише Волинь-нова.
Біля магазину «Мінімаркет», що на вулиці Львівській, опісля 11.00 години загорівся автомобіль.
Загорання очевидці змогли ліквідувати до приїзду рятувальників. Причина інциденту встановлюється.
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Про це пише Волинь-нова.
Біля магазину «Мінімаркет», що на вулиці Львівській, опісля 11.00 години загорівся автомобіль.
Загорання очевидці змогли ліквідувати до приїзду рятувальників. Причина інциденту встановлюється.
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