На Волині горів автомобіль. ФОТО





Про це пише



Біля магазину «Мінімаркет», що на вулиці Львівській, опісля 11.00 години загорівся автомобіль.



Загорання очевидці змогли ліквідувати до приїзду рятувальників. Причина інциденту встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 28 березня, в Горохові Луцького району горів автомобіль.Про це пише Волинь-нова Біля магазину «Мінімаркет», що на вулиці Львівській, опісля 11.00 години загорівся автомобіль.Загорання очевидці змогли ліквідувати до приїзду рятувальників. Причина інциденту встановлюється.

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